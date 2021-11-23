إصابة ميكانيكى وزوجته وطفلهما بانفجار أسطوانة غاز فى طوخ بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت مدينة طوخ إصابة ميكانيكي وزوجته وطفلهما، فى حادث انفجار أسطوانة غاز صغيرة، داخل شقة بالدور الأول العلوى، مملوكة لـ "صابر ج. أ"، وجرى نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعي، ثم جرى تحويلهم لمستشفى شبين الكوم بالمنوفية.

تلقي أحمد وزيري رئيس مجلس مدينة طوخ، بلاغا من غرفة العمليات بالمدينة بحدوث إنفجار بأسطوانة غاز، وإصابة ميكانيكى وزوجته وطفلهما، وعلى الفور جرى إخطار مركز طوخ وكذلك وحدة الحماية المدنية بطوخ، وتم الدفع بسيارة إطفاء لموقع الحادث.

تبين من المعاينة إصابة "هاني ج. م"، 38 سنة ميكانيكى، وزوجته "مروة س. ع"، 35 سنة، ربة منزل، وطفلهما "زياد"، 8 سنوات، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعى، وتم تحويلهم إلى مستشفى شبين الكوم.