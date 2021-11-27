اليوم السابع
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السبت، 27 نوفمبر 2021 12:18 م
أكرم القصاص
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إصابة عاملين اثنين جراء انفجارات في مصنع بمقاطعة "نيجني نوفجورود" الروسية

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:14 م
إصابة عاملين اثنين جراء انفجارات في مصنع بمقاطعة "نيجني نوفجورود" الروسية انفجار - أرشيفية
أ ش أ

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أكدت وزارة الطوارئ الروسية وقوع إصابات جراء سلسلة انفجارات دوت، اليوم، في مصنع عسكري بمدينة دزيرجينسكي في مقاطعة نيجني نوفجورود، وسط روسيا.


وذكرت الوزارة - في بيان شبكة "روسيا اليوم" - أن عدة انفجارات وقعت في المصنع الذي يحمل اسم القيادي الثوري "ياكوف سفيردلوف"، في أعقاب تفعيل نظام إنذار الحريق، وفقا للبيانات الأولية.


وأشارت الوزارة إلى أن حريقا اندلع داخل المصنع جراء الحادث، مضيفة أن النيران انتشرت على مساحة 900 متر مربع، وجاري العمل على إخمادها حاليا، لافتة إلى إلى إمكانية وجود مواد متفجرة في المصنع، غير أن إدارة دزيرجينسكي التي أكدت وقوع الحادث أعلنت أنه ليس هناك أي خطر على سكان المدينة.


ووفقا لبيانات وزارة الصحة في المقاطعة، أصيب عاملان على الأقل جراء الحادث


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روسيا

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