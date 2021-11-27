اليوم السابع
Ads
السبت، 27 نوفمبر 2021 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إصابة شخصين بجروح طعنية بالبطن والصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بنها

السبت، 27 نوفمبر 2021 12:10 م
إصابة شخصين بجروح طعنية بالبطن والصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بنها مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب شخصان بجروح طعنية بمناطق متفرقة بالجسم، إثر حدوث مشاجرة بينهما وبين 3 آخرين، بسبب خلافات الجيرة بقرية جمجرة القديمة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، وضبط الطرف الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى باستقبال شخصين مصابين بجروح طعنية بمناطق متفرقة بالجسم إثر حدوث مشاجرة بينهم وبين أخرين.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثى أشرف عليه اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من "محمود ع أ"، 31 سنة، مالك مزرعة دواجن، مقيم دائرة المركز، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر، و"مصطفى ع ع"، 25 سنة، شريك بذات المزرعة، مقيم ذات العنوان مصاب بجرح طعنى شبة نافذ بالبطن، وجرى حجزهما للعلاج.

وأوضحت التحريات قيام كلا من "أحمد ح ز"، 24 سنة، عامل، و"محمد ص ح"، 24 سنة، بائع، و"مهدى ع م"، 26 سنة، سباك، وجميعهم مقيمين ذات العنوان دائرة المركز، بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة كلا منهم، وذلك بسبب خلافات جيرة سابقة بينهم، وتمكن ضباط المباحث بالمركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مشاجرة

سلاح ابيض

مطواة

خلافات جيرة

جمجرة القديمة

مركز شرطة بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يضبط عاطلا بحوزته كيلو بانجو وبندقية وفرد خرطوش ببنها

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:34 ص

أمن القليوبية يضبط "مشكاح" بحوزته كيلو أستروكس وبودر فى شبرا الخيمة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:52 م

أمن القليوبية يضبط عاطلين بحوزتهما لفافات هيروين قبل ترويجها في الخانكة

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 08:25 م

أمن القليوبية يضبط مسجل خطر اتخذ منزله وكرا للاتجار بالسلاح فى شبرا الخيمة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 04:08 م

فى يوم حقوق الطفل.. "أمن القليوبية" يقدم هدايا للأطفال فى مدارس المحافظة

الخميس، 18 نوفمبر 2021 03:17 م

مدير أمن القليوبية يجرى حركة تنقلات محدودة لضباط المباحث.. تعرف عليها

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 12:42 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة