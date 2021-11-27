إصابة شخصين بجروح طعنية بالبطن والصدر خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة في بنها

القليوبية إبراهيم سالم

أصيب شخصان بجروح طعنية بمناطق متفرقة بالجسم، إثر حدوث مشاجرة بينهما وبين 3 آخرين، بسبب خلافات الجيرة بقرية جمجرة القديمة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، جرى نقل المصابين لمستشفى بنها الجامعى، وضبط الطرف الآخر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعى باستقبال شخصين مصابين بجروح طعنية بمناطق متفرقة بالجسم إثر حدوث مشاجرة بينهم وبين أخرين.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثى أشرف عليه اللواء محمد العنانى مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القليوبية، وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة كلا من "محمود ع أ"، 31 سنة، مالك مزرعة دواجن، مقيم دائرة المركز، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالصدر، و"مصطفى ع ع"، 25 سنة، شريك بذات المزرعة، مقيم ذات العنوان مصاب بجرح طعنى شبة نافذ بالبطن، وجرى حجزهما للعلاج.

وأوضحت التحريات قيام كلا من "أحمد ح ز"، 24 سنة، عامل، و"محمد ص ح"، 24 سنة، بائع، و"مهدى ع م"، 26 سنة، سباك، وجميعهم مقيمين ذات العنوان دائرة المركز، بالتعدى على المصابين بالضرب وإحداث ما بهم من إصابات بسلاح أبيض "مطواة" كان بحوزة كلا منهم، وذلك بسبب خلافات جيرة سابقة بينهم، وتمكن ضباط المباحث بالمركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.