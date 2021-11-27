اليوم السابع
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إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة قتل ابنتها بعد وصلة ضرب بقصد التأديب

السبت، 27 نوفمبر 2021 02:55 م
إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة قتل ابنتها بعد وصلة ضرب بقصد التأديب الطب الشرعى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أحالت النيابة في جنوب الجيزة ربة منزل متهمة بضرب ابنتها حتى الموت في منطقة الهرم إلى المحاكمة الجنائية؛ لبدء محاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما تسلمت تقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح جثة الطفلة المجنى عليه.
 
وقالت الأم في التحقيقات أنها اعتدت على ابنتها -عمرها 8 سنوات- ضربا بقصد تربيتها ففقدت الوعى وفارقت الحياة.
 
أضافت الأم أنها نقلت ابنتها إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، لافتة إلى أنها لم تكن تقصد إيذاءها وأنها فقط كانت تعاقبها بقصد تربيتها.

وتنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحداً عمداً أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلاً ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن.

 


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