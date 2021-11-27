إحالة ربة منزل للمحاكمة بتهمة قتل ابنتها بعد وصلة ضرب بقصد التأديب

كتب أحمد الجعفرى

أحالت النيابة في جنوب الجيزة ربة منزل متهمة بضرب ابنتها حتى الموت في منطقة الهرم إلى المحاكمة الجنائية؛ لبدء محاكمتها فيما هو منسوب إليها من اتهامات، وتسلمت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، كما تسلمت تقرير الصفة التشريحية الخاص بتشريح جثة الطفلة المجنى عليه.

وقالت الأم في التحقيقات أنها اعتدت على ابنتها -عمرها 8 سنوات- ضربا بقصد تربيتها ففقدت الوعى وفارقت الحياة.

أضافت الأم أنها نقلت ابنتها إلى المستشفى، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها، لافتة إلى أنها لم تكن تقصد إيذاءها وأنها فقط كانت تعاقبها بقصد تربيتها.