أيمن الجميل: احتفالية طريق الكباش بالأقصر بحضور الرئيس السيسي وضعت مصر على قمة الأحداث بالعالم

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن النجاح الباهر لتنظيم حفل افتتاح طريق الكباش بالأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع الدولة المصرية وحضارتها على قمة الأحداث فى العالم باعتبارها مهد الحضارة الإنسانية وقبلة السائحين من كل أركان الدنيا والقادرة دائما على تقديم صورة جذابة عن مدنها وتراثها وإمكاناتها السياحية بحيث يظل كل إنسان فى العالم يتطلع لزيارتها ولو مرة واحدة فى حياته ، ومن زارها يتطلع للعودة إليها من جديد.

وأكد أيمن الجميل أن الحفل الرائع لافتتاح طريق الكباش يعكس الاهتمام الكبير للرئيس عبد الفتاح السيسي بكل عناصر القوة المصرية ومثلما يتوجه لتأسيس ودعم عناصر القوة الصلبة في مختلف مؤسسات الدولة ، يحرص على إبهار العالم بعناصر القوة الناعمة المصرية وفى مقدمتها التراث الحضارى والمكون الثقافي والفنى للمجتمع المصرى ، مشيرا إلى أن حفل الافتتاح الأسطورى لطريق الكباش حمل عدة رسائل قوية من مصر إلى العالم ، أهمها أنه جاء ليؤكد ما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار وأمن وأمان وأنها تسير بخطي ثابتة في طريق بناء الجمهورية الجديدة ، وأنها جمهورية تليق بحاضر مصر وحضارتها ومستقبلها ومستقبل شعبها العظيم.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن هذا الحدث العالمى هو نتاج جهود غير مسبوقة من كافة الأجهزة المختصة ومن بينهم جنود مجهولون كانوا يصلون الليل بالنهار لإنجاز هذا الحدث الاستثنائى الذي يعد واحدا من أهم الأحداث الأثرية في السنوات الأخيرة وجاء استكمالا للحفل العالمي المبهر الذي تم تنفيذه قبل شهور بنقل المومياوات الملكية من المتحف المصري بميدان التحرير إلى متحف الحضارات، ويعد تمهيدا قويا للافتتاح المنتظر للمتحف المصري الكبير لتستمر هدايا مصر الأثرية إلى العالم أجمع، مؤكدا على أن مصر تواصل إبهار العالم بتلك الأحداث التي لا مثيل لها دوليا والتي تتماشى مع كون مصر أهم بلد أثري وتاريخي في العالم.

وتابع أيمن الجميل بأن الحفل المبهر في الأقصر جعل الدولة المصرية وحضارتها الصورة الرئيسية على أغلفة كبرى المجلات العالمية والخبر الرئيسى بكافة وكالات الأنباء الدولية بل تحولت بهذا الموكب لحديث الساعة لتقدم دعاية مجانية غير مسبوقة لمصر فى بداية موسم سياحى، وليتأكد العالم من أقصاه إلى أقصاه أن مصر آمنة ،وحتى على مستوى الإجراءات الاحترازية فإن الاحتفال بافتتاح طريق الكباش أكد على مستوى سلامة الإجراءات الصحية المصرية فى ظل ما يعيشه العالم من حالة فزع متواصلة بسبب متحورات كورونا، ومن المتوقع أن تكون مصر قبلة المواطنين في التمتع بحياتهم وسط تجليات الحضارة وفى المدن الساحلية والمنتجعات الجميلة بعيدا عن التخويف من الفيروس القاتل ، خاصة وأننا نمتلك مقومات سياحية متنوعة من سياحة الآثار والسياحة العلاجية والسفارى ومجتمع الصحراء والسياحية البيئية والشاطئية وسياحة المؤتمرات والسياحة الدينية وغيرها.