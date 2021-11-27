أسرار تراجع أسعار الذهب 19 جنيها فى مصر.. الأونصة تنزل من 1860 دولارا إلى 1790 دولارا بسبب قوة الدولار.. ترشيح مسؤول أمريكى يدعم رفع الفائدة يقلل الطلب على "الأصفر".. وتوقعات بعودة الصعود مع متحور كورونا الجديد

كتب - إسلام سعيد

خسر الذهب قمة صعوده فى 5 أشهر، وسجل تراجع كبير بلغ حوالى 2% هذا الأسبوع، وجاءت حركة هبوط الذهب بفعل إعلان أمريكا ترشيح جيروم باول رئيسا لمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، وهو ما دعم الدولار وأدى ذلك إلى الهبوط الكبير فى السعر العالمى للذهب، مما ينعكس على سعر المعدن الأصفر فى مصر، وتشير تقديرات المحللين إلى أن السعر قد يعاود الصعود بصورة تدريجية مع إعلان ظهور متحور جديد من فيروس كورونا.

انخفضت أسعار الذهب فى مصر بحوالى 19 جنيهات على مدار تعاملات الأسبوع، حيث هبط الذهب من 808 جنيهات للجرام مطلع تداولات الأسبوع إلى 789 جنيها للجرام من عيار 21 وفق تداولات اليوم، إذ خسر الذهب قرابة 19 جنيها فى مصر، مع هبوط السعر العالمى للذهب من 1860 دولارا إلى 1792 دولارا وفق سعر الإغلاق الأسبوعي.

أسعار الذهب الآن فى مصر تسجل 789 جنيها للجرام من عيار 21، ويبلغ سعر الذهب عيار 18 حوالى 676 جنيها للجرام، ويبلغ سعر الذهب عيار 24 حوالى 902 جنيه للجرام، وهى الأسعار المتداولة الآن فى أسواق الصاغة بمصر، وفق سعر الإغلاق الأسبوعى.

أسباب تراجع أسعار الذهب

جاء هذا الانخفاض فى أسعار الذهب فى مصر بسبب الهبوط الكبير فى سعر الذهب عالميًا لتخسر أونصة الذهب أكثر من 2 % طوال تداولات الأسبوع، فبعد أن سجل الذهب مستويات هى الأعلى فى 5 أشهر نتيجة تراجع فى الدولار الأمريكى وكذلك ظهور متحور كورونا الجديد، بدأ الذهب رحلة من الهبوط التدريجى نتيجة ترشيح جيروم بأول رئيسا لمجلس الفيدرالى الأمريكي.

كما أن الذهب تأثر بحدوث ارتفاع للدولار الأمريكى بعد ترشيح جيروم بأول رئيسا لمجلس الفيدرالى الأمريكى، حيث يدعم "باول" اتجاه رفع الفائدة فى أمريكا وتقليص برامج التحفيز الأمر، الذى من شأنه التأثير بصورة سلبية على الملاذات الآمنة واتجاه الذهب للهبوط، لأن رفع الفائدة فى أى من الدول الكبرى يتبعه بصورة مباشرة هبوط فى أسعار الذهب، وتراجع الطلب بصفة عامة على الملاذات الآمنة.

وهبطت أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت 27 نوفمبر 2021 بحوالى 3 جنيهات، وذلك مع هبوط سعر أونصة الذهب فى البورصة العالمية وفق سعر إغلاق السوق مساء أمس الجمعة لتسجل مستويات 1790 دولار، الأمر الذى انعكس على سعر الذهب فى مصر لينزل عيار 21 وهو الأكثر مبيعًا فى مصر من 792 جنيها إلى 789 جنيها للجرام.

أسعار الذهب فى البورصات العالمية تأثرت قبل إغلاق التداول على الذهب، بإعلان بعض الدول اللجوء إلى الاغلاق الاقتصادى مجددًا نتيجة ظهور متحور جديد لسلالة كورونا، والتى تؤدى إلى مخاوف فى الأسواق، ومن ثم إمكانية حدوث طلب مرتقب مرتفع على الذهب والملاذات الآمنة الأخرى خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب في مصر تأثر بالمتغيرات العالمية التى طرأت على أونصة الذهب فى الساعات الأخيرة لإغلاق السوق ووقف التداول على الذهب فى البورصات، حيث يغلق سوق الذهب فى ساعة متأخرة من مساء الجمعة.