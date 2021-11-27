أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بدراسة دقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

الرئيس السيسي يوجه بدراسة دقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لزيادة الرقعة الزراعية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود تطوير منظومة الأسمدة في مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر من خلال المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.

الصحة: إنشاء وتشغيل 127 وحدة تشخيص عن بعد.. ومناظرة 3407 حالات خلال شهرين

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إنشاء وتشغيل 127 وحدة للتشخيص عن بعد موزعة بالمستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، ضمن مبادرة إنشاء 300 وحدة للتشخيص عن بعد على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود الدولة للتحول الرقمي بالقطاع الصحي.

"حياة كريمة": الرئيس السيسي تكفل بتجهيز "عروسة غرب أسوان" بجهاز كامل.. صور

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، فى لفتة إنسانية للرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تكفله بجهاز عروس بإحدى قرى محافظة أسوان المتضررة من السيول، جاء ذلك خلال زيارة الرئيس السيسي أول أمس الخميس ولقائه بمجموعة من أهالي قرية غرب اسوان في ساحة أحد المنازل.

مصادر مقربة من وائل الإبراشى تنفى شائعة وفاته: حالته الصحية تحسنت

نفت مصادر مقربة من الإعلامى وائل الإبراشى، شائعة وفاته التى انتشرت قبل قليل على منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، وأكدت المصادر أن الحالة الصحية للإعلامى الكبير تحسنت بشكل كبير، لافته إلى أن المقربين منه يحفزونه طوال الوقت للظهور مرة أخرى.

مشروعات إنتاجية وملاعب.. شاهد مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون

ثورة تطوير حقيقية شهدها قطاع الحماية المجتمعية بالداخلية، لا سيما مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون الذي زاره وفد من مجلسي النواب والشيوخ مؤخرًا، حيث أشاد أعضاء لجان حقوق الإنسان بالتزام الداخلية بتطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان الدولية وفقا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

الكهرباء: إنشاء خطوط نقل طاقة فى سيناء تمهيدا لرفع قدرة خط الربط مع الأردن

كشف مصدر مسئول فى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة تسير على خطى سريعة لسرعة إنهاء أعمال التطوير بشبكات نقل وتوزيع الكهرباء بشكل عام وبمحافظة سيناء بشكل خاص، مؤكدا أنه تم تخصيص مبلغ 9 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل وتوزيع الكهرباء بمحافظة شمال وجنوب سيناء.

"شينخوا" تحتفى بافتتاح طريق الكباش: يساهم فى الترويج عالميا للسياحة بمصر

سلطت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" الضوء على افتتاح طريق الكباش فى محافظة الأقصر، وقالت إن أعمال التجديد ستساهم فى الترويج دوليا للحضارة القديمة فى البلاد وقطاع السياحة فيها.

الصحافة العالمية تواصل الاحتفاء باحتفالية "طريق الكباش" وتصفها بالملحمة

تستمر ردود أفعال الصحافة العالمية، حيث حظت احتفالية "الأقصر.. طريق الكباش" بمدينة الأقصر يوم الخميس الماضي، باهتمام وإشادة محلية ودولية، وتصدرت الاحتفالية جميع الصحف وقنوات التليفزيون ووكالات الأنباء العالمية المختلفة والتى حرصت على بثها مباشرة على قنواتها وعرض مقاطع منها بعد انتهائها علي مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها.

50 إصابة جديدة بمتحور كورونا "أميكرون" فى جنوب إفريقيا

كشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا عن تسجيل 50 إصابة جديدة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا "أوميكرون"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق "روسيا اليوم".

البنك الدولى: التأمين الصحى فى مصر تجربة فريدة ويواكب المعايير العالمية

قال خبير النظم الصحية وممثل البنك الدولي بمصر الدكتور عمرو الشلقاني، إن التأمين الصحي الشامل في مصر يعد أول تأمين صحي، مواكب للمعايير البيئية في العالم وتجربة فريدة ليس لها مثيل في أي بلد آخر؛ فهو إعادة هيكلة للنظام الصحي، بالإضافة إلى أنه يحظى بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

البرلمان والمشهد السياسى لحظة بلحظة.. انطلاق موقع برلمانى تجريبيا

ينطلق موقع "برلماني" يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر فى "بث تجريبى"، ليقدم تغطية إخبارية لحظة بلحظة عن البرلمان بغرفتيه والمشهد السياسى، ويتعرض لكل ما يتعلق بمجلسى النواب والشيوخ والدوائر المختلفة لأعضاء المجلسين وكذلك الأحزاب والحركات السياسية على مدار اللحظة، ويصدر الموقع الجديد من خلال "اليوم السابع" وهو أحد إصداراته الجديدة، وكما عود قرائه أن ينفرد بكل ما هو جديد ويواكب التطور بشكل مستمر.

الأرصاد للمواطنين: احذروا الشبورة ولا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية حار على جنوب الصعيد نهارا.