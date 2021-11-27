أخبار مصر.. الحكومة تنفى وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين بنظام التعليم الجديد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:





الرئيس السيسي يوجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لزيادة الرقعة الزراعية



تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، جهود تطوير منظومة الأسمدة في مصر.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بالدراسة الدقيقة لمنظومة إنتاج الأسمدة لتلبية التوجه الاستراتيجي للدولة لزيادة رقعة الأراضى الزراعية فى مصر من خلال المشروعات القومية لاستصلاح الأراضي الصحراوية.





الحكومة تنفى وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين فى نظام التعليم الجديد



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد، تواصل المركز مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوقف صرف حوافز ومكافآت المعلمين في نظام التعليم الجديد، مُشددةً على انتظام صرف كافة الاستحقاقات المالية الخاصة بالمعلمين والموجهين بشكل طبيعي دون وقف، بما في ذلك الحوافز والمكافآت طبقاً للقواعد والقوانين المطبقة في هذا الشأن، بما يضمن الحفاظ على حقوق ومصالح جميع العاملين بالمنظومة التعليمية.





متحور كورونا الجديد.. التعليم توجه المدارس بتطبيق إجراءات احترازية بالفصول



كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا نية لوقف أو تأجيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد، موضحة أن هناك توجيهات للمدارس بضرورة الاستمرار فى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل الفصول والمدارس بشكل مستمر وعدم التهاون فيها بآى شكل من الأشكال مع تعقيم المدارس والفصول بشكل مستمر والتنبيه على الجميع بارتداء الكمامة والحصول على اللقاح لمن لم يتم تطعيمه.





الداخلية تضبط جرائم أموال بـ3.4 مليار جنيه خلال أسبوع



واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "دمياط - بورسعيد - الدقهلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") ضُبط خلالها (62) متهم، وبحوزتهم (28 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 42 قطعة سلاح أبيض).





الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة حتى الإثنين المقبل وطقس مائل للحرارة بالقاهرة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه اعتبارا من اليوم السبت 27 نوفمبر إلى الاثنين 29 نوفمبر، سيكون هناك ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، لافتة إلى أنه يسود خلال هذه الفترة طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد نهار ، مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.





غدا ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة وشوائب عالقة والعظمى بالقاهرة 30 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاع بدرجات الحرارة ليسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.





انطلاق موقع برلمانى بأوسع تغطية صحفية للبرلمان والمشهد السياسى فى مصر



ينطلق موقع "برلماني" يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر "بث تجريبى"، ليقدم أوسع تغطية صحفية للبرلمان بغرفتيه وكذلك المشهد السياسى في مصر، وذلك من خلال نخبة من الشباب الصحفيين والخبرات في مختلف القطاعات ، وترأس تحريره الزميلة إحسان السيد.





شبورة كثيفة وشوائب بالجو.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس المقبل



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.





السفارة الأمريكية بليبيا تشارك البعثة الأممية مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات المقبلة



ذكرت سفارة الولايات المتحدة بليبيا أنها تشارك بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مخاوفها بشأن العنف المرتبط بالانتخابات المقبلة.

اليوم السابع تطلق موقع "برلمانى" أكبر بوابة سياسية متخصصة فى أخبار البرلمان

تطلق مؤسسة "اليوم السابع" ضمن أحدث إصداراتها موقع "برلماني" كأكبر وكالة أنباء لأخبار مجلسى النواب والشيوخ، يوم الأربعاء المقبل الموافق 1 ديسمبر، "بث تجريبى"، ليقدم متابعة دقيقة لأهم وأحدث الأخبار السياسية والبرلمانية في مصر، ويفتح الباب أمام القراء للتفاعل مع أخبار مجلسى النواب والشيوخ وكل ما يتعلق بالشأن السياسى وتقديم أفكارهم واقتراحاتهم حول تبويب وشكل موقع "برلمانى".

انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا بسبب عاصفة

انقطع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان في أنحاء بريطانيا، مساء الجمعة، مع اجتياح العاصفة "أروين" أجزاء من البلاد مصحوبة برياح قوية تصل سرعتها إلى 160 كيلومتراً في الساعة.

الزراعة: 5.2 مليون طن صادرات زراعية حتى الآن بزيادة 600 طن عن العام الماضى

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 24 نوفمبر 2021 حيث بلغت حوالي 5 مليون و 200 الف و 864 طن من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها حوالي 600 طن عن نفس المدة من العام الماضي.

وزير صحة جنوب أفريقيا: لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من كورونا

أكدت وزير الصحة فى دولة جنوب أفريقيا، أنه لا يوجد دليل علمى على خطورة المتحور الجديد من فيروس كورونا، مشيرا إلى ردود الفعل الأوروبية على ظهور المتحور الجديد من كورونا غير مبررة.

الخارجية الأمريكية تعرب عن بالغ قلقها بسبب التصعيد العسكرى فى إثيوبيا

أعرب وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، عن بالغ قلقه حيال المؤشرات المقلقة للتصعيد العسكري في إثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى التحرك بشكل عاجل للمفاوضات.

وزير الكهرباء: تشغيل أول مفاعل نووى بالضبعة 2026

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة ممثلة فى هيئة المحطات النووية ملتزمة بالجدول الزمني لتنفيذ برنامجها النووي لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات بالضبعة، بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة.