CNN تبرز فعالية افتتاح طريق الكباش.. وتؤكد: احتفالية ضخمة

كتبت ريم عبد الحميد

سلطت شبكة سى إن إن الأمريكية الضوء على افتتاح طريق الكباش الفرعونى فى الأقصر، ووصفت الحفل الذى تم تنظيمه مساء أمس الخميس بهذه المناسبة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه احتفالية ضخمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد أمس الخميس الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

ورصدت CNN فى تقريرها بالصور أجواء الاحتفال، وتحدثت عن تاريخ هذا المعلم الأثرى العام، وقالت إن مشروع إعادة إحياء طريق الكباش، على مسافة 2.7 كيلومترًا بمحاذاة نهر النيل، بدءًا من معبد الأقصر ووصولًا إلى مجمّع معبد الكرنك، وشهد الطريق قديما احتفالات المصريّين القدماء بأحد أهم أعيادهم الدينية (عيد الأوبت).

ولفتت سى إن إن إلى أن ملامح طريق الكباش تظهر مع اكتشاف معالمها في أربعينيّات القرن الماضي، مع أول كشف عن أول تمثال عام 1949، لتكرّ بعدها سلسلة الاكتشافات التي تروي الكثير عن تاريخ مصر، عند كل محطة.

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية علي الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه ، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني ، حيث وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.