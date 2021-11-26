اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:35 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

CNN تبرز فعالية افتتاح طريق الكباش.. وتؤكد: احتفالية ضخمة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:55 ص
CNN تبرز فعالية افتتاح طريق الكباش.. وتؤكد: احتفالية ضخمة احتفالية افتتاح طريق الكباش
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سلطت شبكة سى إن إن الأمريكية الضوء على افتتاح طريق الكباش الفرعونى فى الأقصر، ووصفت الحفل الذى تم تنظيمه مساء أمس الخميس بهذه المناسبة، وبحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بأنه احتفالية ضخمة.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد شهد أمس الخميس الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".

 ورصدت CNN فى تقريرها بالصور أجواء الاحتفال، وتحدثت عن تاريخ هذا المعلم الأثرى العام، وقالت إن مشروع إعادة إحياء طريق الكباش، على مسافة 2.7 كيلومترًا بمحاذاة نهر النيل، بدءًا من معبد الأقصر ووصولًا إلى مجمّع معبد الكرنك، وشهد الطريق قديما احتفالات المصريّين القدماء بأحد أهم أعيادهم الدينية (عيد الأوبت).

ولفتت سى إن إن إلى أن ملامح طريق الكباش تظهر مع اكتشاف معالمها في أربعينيّات القرن الماضي، مع أول كشف عن أول تمثال عام 1949، لتكرّ بعدها سلسلة الاكتشافات التي تروي الكثير عن تاريخ مصر، عند كل محطة.

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية علي الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه ، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني ، حيث وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.

 


طريق الكباش

الاقصر

ممر الكباش

السياحة المصرية

حفل افتتاح طريق الكباش

احياء طريق الكباش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إشادة واسعة باحتفالات طريق الكباش.. محمد حماقى: مصر تصنع التاريخ.. الفشنى وعمرو وهبة وصابرين الحسامى وتقى على: فخورون بأننا جزء من هذا الحدث العظيم.. ليلى علوى: أبهرنا العالم.. الجسمى: ألف مبروك يا حتة من قلبى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:30 ص

أبناء الأقصر يبتهجون بنجاح الحفل الأسطورى لافتتاح "طريق الكباش".. رئيس المدينة: الحدث العالمى سيظل علامة فارقة فى تاريخ مصر.. ومدير تطوير الأقصر: نتاج جهود غير مسبوقة من كافة الأجهزة المختصة.. فيديو وصور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:50 ص

إشادات دولية بمصر بعد حفل طريق الكباش "الأسطورى"

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:31 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة