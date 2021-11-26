65 غرزة.. نجار يتهم بلطجية بالاعتداء عليه لدفاعه عن ابنة شقيقه بالمحلة.. صور

الغربية - مصطفى عادل

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من داخل منزل المواطن عبد الله السيد عطية ويعمل نجار موبليا بقرية بلقينا مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي تعرض لأعمال بلطجة على يد مجموعة بلطجية، حاملين أسلحة بيضاء وشوم، وأصابوه بـ65 غرزة بالرأس وكسر بيده اليمني، وتركيب شريحة و7 مسامير، بعدما تدخل للدفاع عن ابنة شقيقه ومعاتبة والد المتهم لتحرشه لفظيا بها، والتعدي عليها بالضرب بالاشتراك مع خالته.

يقول المجني عليه لـ"اليوم السابع"، إن الواقعة بدأت عندما كانت ابنة شقيقه في طريقها للدرس وفوجئت بالمتهم الرئيسي وهو شاب في العقد الثاني من العمر يتحرش بها لفظيا والتعدي.

المجني عليه ضحية البلطجة



المجني عليه وشقيقه الأصغ



عبد الله السيد ضحية البلطجة

وأضاف أن المتهم استدعي خالته، وانتظرا الفتاة فور خروجها من الدرس، وقام بالإمساك بها، وقام هو وخالته بالتعدي عليها بالضرب وتمزيق ملابسها وإظهار أجزاء من جسدها للمارة.

وأشار إلى أن شقيقه توجه لوالد المتهم لمعاتبته، ولكنه لم يستجب وادعى بأن نجله لم يفعل شيئا، مبينا أن المتهم واصل في استفزاز الأسرة وحضر أمام المنزل، وشاهده ابن أخي "شقيق الفتاة"، فحدث اشتباك بالأيدي بينهما، وأثناء جلوسي أمام المنزل فوجئت بوالد المتهم مصطحبا المتهم وأقاربهم حاملين أسلحة بيضاء وشوم وانهالوا عليا بالضرب ولم يتركوني إلا غارقاً في دمائي.

وناشد المجني عليه الأجهزة الأمنية، بسرعة إلقاء القبض على المتهمين لينالوا عقابهم جراء ما ارتكبوه.

وتلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من مركز شرطة المحلة، بتحرير المجني عليه بلاغاً بتعرضه للضرب على يد بلطجية بالقرية حاملين أسلحة بيضاء وشوم، وفر المتهمين هاربين.