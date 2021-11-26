10 مهام لوحدة ترشيد وكفاءة الطاقة بوزارة البيئة.. تعرف عليها

وزارة البيئة أولت ملف الطاقة وانشطة الطاقة أولوية كبرى، نظرا لأهميتها فى ملف التغيرات المناخية، والمساهمة فى خفض الانبعاثات الكربونية، حتى تم إنشاء وحدة ترشيد وكفاءة الطاقة برقم 225 لسنة 2017 ، وخلال هذا التقرير سيتم رصد مهام وحدة الطاقة فى وزارة البيئة.
- اقتراح آليات ترشيد استهلاك الكهرباء المستخدمة لإضاءة مبنى الجهاز والأبنية التابعة له والأفرع والمحميات وما يتبع ذلك من إجراءات.
- الاشتراك فى إعداد المقترحات ومسودات التشريعات والقوانين الخاصة بالحد من إهدار فى استهلاك الطاقة وما يتبعها من خفض الانبعاثات.
- التنسيق والربط مع الإدارات والوحدات المناظرة بالوزارات والهيئات الحكومية ومركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء.
- الاشتراك فى اللجان والفعاليات الخاصة بأعمال ترشيد وكفاءة الطاقة.
- تدريب العاملين بالوزارة والجهاز وما يتبعه على أعمال ترشيد ورفع كفاءة الطاقة.
- تقديم الدعم الفنى والتدريب لكافة الفئات للقطاعات الأهلية والحكومية.
- رفع الوعى البيئى للتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدنى ولدى الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.
- التعاون مع المجتمع المدنى فى حملات توعية لأعمال خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها.
- إعداد قائمة بالمشروعات التي تحتاج إلى تمويل فى مجالات ترشيد ورفع كفاءة الطاقة لتقديمها إلى الجهات المانحة والموازنة الاستثمارية بجهاز شئون البيئة.
- ما تكلف به الوحدة من أعمال فى مجالات خفض استخدام الطاقة ورفع كفاءة استخدامها.
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