وكيل "صحة المنوفية": مليون مواطن بالمحافظة تلقوا لقاح كورونا وحالتهم جيدة

المنوفية - محمد فتحى

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، على قيام الطواقم الطبية المتواجدة بمراكز لقاح كورونا بالمحافظة، بتطعيم ما يقرب من مليون حالة من المستحقين من أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن والمواطنين الآخرين بـ12مركزا؛ وهى المركز الصحى بميت خاقان، المركز الصحى ببركة السبع، المركز الصحى بتلا، المركز الصحى بالشهداء، المركز الصحى بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور، مستشفى حميات منوف، المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات".

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" حددت المديرية الأعداد التى تلقت اللقاح منذ إنطلاق الحملة، وحتى اليوم مليون حالة فى المحافظة، تحت إشراف طبى كامل، وبعد شرح كل ما يخص اللقاح للمتقدم لأخذ التطعيم على أيدى أطباء متخصصين.



وأوضح وكيل الوزارة، أن العمل يسير بصورة منتظمة بالأربعة مراكز بالمحافظة، لحصول المواطنين على لقاح كورونا، وهى "المركز الصحى بميت خاقان، المركز الصحى ببركة السبع، المركز الصحى بتلا، المركز الصحى بالشهداء، المركز الصحى بقويسنا، رعاية الطفل بسرس الليان، ووحدة كفر الخضرة بالباجور، مستشفى حميات منوف،المركز الصحى بشبين الكوم، المركز الصحى بأشمون، ووحدة إسكان المستقبل بالسادات، بالإضافة إلى المراكز الأخرى بالوحدات الصحية، والفرق المتنقلة، مؤكدا أن الحالات التى تلقت اللقاح بحالة جيدة ويتم متابعتها عن طريق الطب الوقائى بكل مركز ومدينة التى يقنط بها كل حالة.



وكانت قد خصصت المديرية ما يقرب من 40 مكتبًا لتسجيل المواطنين الراغبين للتطعيم بلقاح فيروس كورونا، داخل المنشآت الطبية، حيث يجرى توفير موظفين فى كل مستشفى أو وحدة صحية وجهاز كمبيوتر لتسهل عملية التسجيل للمواطنين على الموقع المخصص لتلقى رغبات المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.