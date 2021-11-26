وكيل أوقاف الإسكندرية: التزام رواد المساجد دليل على الوعى وإدراك خطورة المرحلة

الإسكندرية أسماء على بدر

أشاد الشيخ محمد خشبة ، وكيل أوقاف الإسكندرية ، بدور الأئمة وعمال المساجد في إعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن كما أثنى على التزام الرواد الذي إنما يدل على وعي كبير وإدراك لخطورة هذه المرحلة.

وقال بيان الأوقاف اليوم، أن هناك التزام كبير لدى رواد المساجد أثناء الصلوات وسط متابعه دورية من الأوقاف والمفتشين والأئمة بالمساجد .

وكان قد أدى الأئمة خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "ركائز الأمن المجتمعي"،ومما لا شك فيه أن الأمن عمل مجتمعي يشترك فيه كل أبناء الوطن، حيث لا يمكن لأي منهم أن يوفر الأمن لنفسه وأسرته بمعزل عن أمن المجتمع، فالناس في مجتمعاتهم، ودولهم أشبه بركاب السفينة التي لا يمكن أن تنجو ببعضهم دون بعض.