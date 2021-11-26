وفد من رجل الدين الإسلامى يزورون دير القديس الأنبا بولا ببنى سويف.. صور

بنى سويف - هانى فتحى

أجرى وفد مكبر من رجال الدين الإسلامي اليوم الجمعة، زيارة دير القديس العظيم الأنبا بولا بمركز ناصر بمحافظة بني سويف.

ضم الوفد الدكتور رمضان حسان رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف ورئيس قسم اللغة العربية بجامعة الأزهر، وبحضور علي يوسف رئيس مركز ومدينة ناصر، الشيخ رمضان عزام والشيخ عصام رياض والشيخ عبد الناصر طه إمام مسجد عمر بن الخطاب بمدينة ناصر والشيخ أحمد بدوي مشرف لجنة الفتوي والشيخ خلف إسماعيل وهالة سيد مسئول العلاقات العامة ومنسق المنظمة المصرية لخريجي الأزهر الشريف وعدد من الشخصيات العامة.

واستقبلهم خلال الزيارة القمص باسليوس الأنبا بولا وكيل دير الأنبا بولا بناصر والقمص اسطفانوس الأنبا بولا والقمص يونان الأنبا بولا والقس اليشع فتحي والقس بيجول ناجي رعاة كنيسة الشهيد العظيم بناصر.

كما قام الوفد بزيارة دير القديس العظيم الأنبا انطونيوس بناصر، حيث كان في استقبالهم القمص فام الأنطوني وكيل دير القديس العظيم الأنبا أنطونيوس بناصر.

وحسب بيان لدير القديس العظيم الأنبا بولا بمدينة ناصر ببني سويف، أكد الجميع خلال اللقاء وقوفهم خلف القيادة السياسية التي تخطو بمصر خطوات كبيرة للأمام في كافة المجالات وأن المجتمع المصري على وعي تام بمحالات زرع الفتن المفتعلة لإيقاف مسيرة التقدم والنجاح، وأن محاولاتهم بآت وستبوء بالفشل دائما بل إن محاولة إحداث الفتنة الأخيرة زادت المودة والمحبة بين نسيج الوطن الواحد من المسلمين والأقباط.



جانب من الزيارة





دير القديس العظيم الأنبا بولا ببني سويف





زيارة وفد من رجال الدين الإسلامى لأديرة مدينة ناصر

