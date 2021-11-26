اليوم السابع
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وزير الطيران يشيد بدور فرق العمل بمطاري القاهرة والأقصر في استقبال ضيوف حفل طريق الكباش

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 08:17 م
وزير الطيران يشيد بدور فرق العمل بمطاري القاهرة والأقصر في استقبال ضيوف حفل طريق الكباش وزير الطيران
كتبت رحاب نبيل

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أشاد الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بدور فرق العمل بمطاري القاهرة والأقصر في استقبال ضيوف حفل افتتاح طريق الكباش، وإنهاء إجراءات سفرهم ووصولهم في سهولة ويسر، مما كان موضع إشادة من الضيوف استكمالا للتنظيم الرائع والمبهر للحدث العالمي.
 
ووصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل الطيار محمد منار وزير الطيران المدني عقب مشاركتة في حفل افتتاح طريق الكباش الذي أقيم بمدينة الأقصر مساء أمس الخميس، واطمئنانه على سير العمل خلال توديع المطار للوفود المشاركة بالحدث.
 
ونظمت شركة مصر للطيران 12 رحلة إلى مدينة الأقصر لنقل ضيوف الحدث، حيث تم توفير كافة التسهيلات وتقديم كافة التيسيرات والدعم اللازم لإنهاء استقبال الوفود مع حسن الضيافة من قبل فرق عمل العلاقات العامة والمحطة وخدمات الركاب من أجل الخروج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر دوليًا أمام الوافدين من جميع دول العالم، بجانب الإلتزام بتطبيق كافة اجراءات التباعد الاجتماعي والتدابير الإحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
 
 

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