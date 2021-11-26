وزير الصحة التونسى يثمن الدعم الهام الذى يقدمه الاتحاد الأوروبى لبلاده فى المجال الصحى

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ثمن وزير الصحة التونسي، علي المرابط، الدعم الهام الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لبلاده في المجال الصحي من خلال زيادة قيمة التمويل المخصص لبرنامج "الصحة عزيزة" الذي تستهدف مرحلته الثانية تحسين الخدمات الصحية وتقريبها من المواطنين في مؤسسات الخط الأول والثاني والثالث بكامل ولايات الجمهورية.

جاء ذلك - حسبما ذكر بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية - خلال إشراف الوزير على موكب الإعلان عن تمديد برنامج "الصحة عزيزة" الممول من قبل الإتحاد الأوروبي لمرحلة ثانية لسنوات 2021-2023 بمقر الوزارة وبحضور سفير الإتحاد الأوروبي بتونس ماركيس كورنارو.

وقال الوزير إن هذا الدعم يهدف إلى تحقيق جملة من أولويات الأهداف الاستراتيجية للسياسة الصحية الوطنية إلى جانب العمل على تعزيز الرقمنة في الهياكل الصحية العمومية وتطوير مسارات الرعاية في أقسام الطوارئ وأنظمة الترصد واليقظة الوبائية.