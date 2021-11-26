واردات مصر من الجمال ترتفع إلى 13 مليون دولار فى أغسطس الماضى

ارتفعت الواردات المصرية من الجمال بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وفقا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حيث بلغت قيمة الواردات المصرية من الجمال وغيرها من فصائل الجمال نحو 13 مليون و444 ألف دولار فى شهر أغسطس الماضى، بينما كانت 632 ألف دولار فقط فى شهر أغسطس عام 2020، بزيادة بلغت قيمتها 12 مليون و812 ألف دولار.

وقالت بيانات جهاز الإحصاء، إن واردات مصر من الجمال جاءت ضمن قائمة الواردات المصرية من أهم السلع الغذائية والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 699 مليون و687 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 926 مليون و60 ألف دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع 226 مليون و373 ألف دولار.

وتشمل قائمة أهم الواردات من السلع الغذائية كلا من زيت النخيل بقيمة بلغت 35 مليون و201 ألف دولار في أغسطس الماضي، مقابل 67 مليون دولار في نفس الشهر عام 2020، بتراجع بلغ 31 مليون و859 ألف دولار، يليه زيوت بذور عباد الشمس بقيمة 16 مليون و383 ألف دولار، مقابل 364 ألف دولار خلال فترة المقارنة، بزيادة بلغت نحو 16 مليون دولار.

وارتفعت قيمة الواردات بنسبة 8.2٪، حيث بلغت 6.17 مليار دولار خـلال شهر أغسطس 2021، مقابل 5.70 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وأرجع جهاز الإحصاء هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، ومنها منتجات البترول بنسبة 91.9٪، وبترول خام بنسبة 30.6%، وأدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 18.6%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 36.6٪، بينما انخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أغسطس 2021، مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق، وأهمها مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـة 4.3٪، قمح بنسبة 30.5٪، وأجهزة تليفون للأفراد بنسبة 5.3٪، ولحوم بنسبة 43.5٪.