"هى دى مصر".. أقباط يشاركون فى افتتاح مسجد بمحافظة قنا

قنا صابر سعيد

شارك عدد من أقباط مركز فرشوط شمالي محافظة قنا، اليوم الجمعة، في افتتاح مسجد الرحمن الجديد، بقرية الحاج سلام بفرشوط، بعد الإحلال والتجديد، بحضور الشيخ ياسر العرشي، مدير إدارة أوقاف فرشوط، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي.

وألقى القمص زكريا، راعي دير بحاجر الدهسة، والقمص ببنود، كلمة بعد انتهاء الصلاة داخل المسجد، عن الوحدة الوطنية والتسامح، حيث يعيش الجميع في ترابط وعلاقات طيبة.

وقال علي قاعود، عمدة القرية، إنه شارك في افتتاح مسجد الرحمن الجديد، عدد من الأخوة الأقباط وهذا يدل على روح الأخوة والمحبة التي نعيش فيها جميعا.