مصر الحلوة.. راعى كنيسة يشارك فى افتتاح مسجد بقنا (صور)

قنا فريق المحافظات

فى مشهد يجسد الوحدة الوطنية شارك القمص فليبس راعى، كنيسة المراشدة بقنا، فى افتتح مسجد أم رياض الحديثي، بنجع العرب التابع لمركز الوقف، وذلك ضمن خطة وزارة الأوقاف فى التوسع بافتتاح المساجد، حيث افتتح المسجد الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف فى قنا، بحضور محمود ثابت خلف الله، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الوقف، واللواء خالد خلف الله ، عضو مجلس النواب، وممثلى دير إدارة الأوقاف بالوقف.

شهد الافتتاح إلقاء وكيل وزارة الأوقاف خطبة الجمعة التى تحدث فيها عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وحق الشهيد والوفاء، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه ومحتفلاً مع إهالى القرية بالافتتاح والتقاط الصورة التذكارية بمشاركة القمص فليبس راعى الكنيسة بالمراشدة.

وأوضحت الأوقاف، أن المسجد بنى على مساحة قيراط ونصف، وبتكلفة وصلت لمليون ونصف، بالجهود الذاتية لأهالى القرية وبدعم سعودى من الشيخ عبد الله بن جلية، وأبناء السيدة أم رياض، ويضم مصلى للرجال ومصلى سيدات.