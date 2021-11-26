اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:51 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

هنا عاش البطل.. ضياء فتوح ضحى بنفسه لإنقاذ مئات الأرواح فى الجيزة

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 09:20 م
هنا عاش البطل.. ضياء فتوح ضحى بنفسه لإنقاذ مئات الأرواح فى الجيزة الشهيد البطل الرائد ضياء فتوح
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسطر الشرطة المصرية يوما تلو الآخر تضحيات في سجل الشرف والبطولة، من خلال شهدائها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل هذا الوطن.

داخل منزل الشهيد البطل الرائد "ضياء فتوح" تشعر بالفخر والاعتزاز وأن تشاهد صوره ومقتنياته، حيث كان يعمل ضابط في الإدارة العامة للمفرقعات بمديرية أمن الجيزة، واستشهد أثناء قيامه بتفكيك قنبلة "عبوة ناسفة" بتاريخ 6 يناير 2015، تم زرعها من قبل الارهابيين، فلم تكن هذه العبوة الناسفة هي الوحيدة التي تم بها استهداف رجال الأمن، حيث تم زرع 3 عبوتات ناسفة أخرى أمام جامعة القاهرة راح ضحيتها العميد طارق المرجاوى، وغيرهم من رجال الشرطة المخلصين تم استهدافهم من قبل تلك الجماعة الإرهابية.

2015-635562231925625512-562_main
الشهيد البطل الرائد ضياء فتوح

الرائد البطل "ضياء فتوح" 29 سنة، هو من مواليد قرية التلين مركز منيا القمح محافظة الشرقية، متزوج وله طفلة تركها في عمر 7 أيام وقت استشهاده، منذ طفولته وهو يحلم أن يكون ضابطا مثل والده الضابط أيضا، حتى تحقق له ما حلم به طيلة حياته، حيث بدأ خدمته ضابطا في الأمن العام، ثم أصيب بعدة طلقات نارية في ظهره أثناء قيامه بتأدية إحدى المأموريات على جبل الحلال في عام 2005، دخل في غيبوبة لمدة 6 أشهر، ثم أفاق من الغيبوبة، ليقرر بعد ذلك أن ينتقل للعمل بالإدارة العامة للمفرقعات بمديرية أمن الجيزة.

20190123131154853
الشهيد البطل الرائد ضياء فتوح مع أحد أطفال عائلته

البداية كانت بتلقيه اخطارا من قيادته يوم الواقعة، يفيد الاهالى بوجود قنبلة بجوار محطة الوقود الكائنة بالقرب من قسم الطالبية، على الفور لم يتردد الشهيد البطل وكان على رأس المجموعة التي توجهت إلى مكان العبوة الناسفة لتفكيكها، قبل أن يرتدى ملابسه الخاصة بتفكيك المفرقعات أجرى اتصالا هاتفيا بوالدته ليطمئن عليها، بعدها توجه كالأسد الذي لا يهاب الموت إلى العبوة الناسفة ليبطل مفعولها ويقى المواطنين الأبرياء شرها، زملائه طلبوا منه أن يقوم بتفكيكها بخرطوم الماء، إلا أنه رفض ذلك خوفا على محطة الوقود المجاورة للعبوة الناسفة، حتى لا تحدث فاجعة كبرى، وقرر أن يقوم هو بنفسه بتفكيك تلك العبوة التي أسفرت عن استشهاده على شاشات التلفاز وعلى مرأى ومسمع من ملايين البشر.

12015617442
صورة من حفل زفاف الشهيد البطل الرائد ضياء فتوح

"يوم استشهاده أنا حلمت أنه هينال الشهادة وكنت خايفة عليه قوى، ولما سألته أنت بتعمل أيه يا ضياء قالى بودع الحمام بتاعى يا أمى أخر حاجة قالها ليا قبل ما يستشهد "، بهذه الكلمات بدأت والدة الشهيد ضياء فتوح حديثها مؤكده أن نجلها لقى الشهادة أثناء تأديه الواجب الوطنى الذى زرعته فيه منذ صغره وحبه للشرطة، موضحة أن نجلها استشهد بطلا وأنه لم يكن في يوم من الأيام جبانا، وأنه كل ما مرت السنين ازداد اشتياقها له، موضحة أن أملها كله أن تتلقى به في الجنة.

 
وأضافت والدة الشهيد، أن نجلها كان دائما في رمضان يؤم أهله في الصلاة، وكان دائم قراءة القرأن، وكان دائم على عمل الخير والوقوف على أعمال البر والإحسان والعطف على الفقراء.
ق33ق3قق3
 
لحظة استشهاد الشهيد البطل الرائد ضياء فتوح

 

وأضافت والدة الشهيد أن نجلها الشهيد، ظل منذ صغره يحلم بأن يكون ضابط، إلى أن حقق حلمه بدخوله أكاديمية الشرطة ليتخرج بعدها ضابط كما ظل يحلم منذ صغره، مضيفة ان نجلها أخبرها قبلها بأنه سينال الشهادة، موضحة أنها عندما رأت الحادث على شاشة التلفاز أيقت وقتها أن أبنها أستشهد في الحال.


هنا عاش البطل

الحماية المدنية

ضياء فتوح

ضحى بنفسه

إنقاذ مئات الأرواح

قسم الطالبية

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

قلبى حس باستشهاده.. والدة الشهيد ضياء فتحى تتحدث عن تجسيده بـ الاختيار 2

السبت، 01 مايو 2021 06:00 م

بعد استهدافه بـ"الاختيار 2".. الإرهابى همام عطية تورط فى اغتيال طارق المرجاوى ومحمد جمال وضياء فتوح.. استهدف جامعتى القاهرة وحلوان بالمتفجرات.. وألقى عبوات ناسفة بمحيط الخارجية والسينما ومعسكرات الأمن والمحاكم

السبت، 01 مايو 2021 12:30 م

استشهاد خبير المفرقعات الرائد ضياء فتوح بالحلقة الـ17 من مسلسل الاختيار 2 يثير تعاطف مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى.. استشهد أثناء تفكيك قنبلة وإبطال مفعولها.. جسده منع تدمير محطة وقود والعديد من المنازل.. صور

الجمعة، 30 أبريل 2021 10:35 م

فاكرنهم مش ناسينهم.. والدة الشهيد ضياء فتوح: كان دائم الصلاة وتلاوة القرآن (فيديو)

الخميس، 15 أبريل 2021 11:00 م

هنا عاش البطل.. اليوم السابع بمنزل الشهيد ضياء فتوح.. والدته: نجا من الموت 3 مرات واستشهد في الرابعة.. أطلقت الزغاريد في جنازته فرحا باستشهاده.. من حقنا نحتفل بعيد الشرطة لأننا أمهات أبطال هذا الوطن..فيديو

الأحد، 24 يناير 2021 10:49 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة