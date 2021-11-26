نادى القضاة يمنح المستشار أحمد الزند ووزير العدل الأسبق الرئاسة الشرفية للنادى

كتب إبراهيم قاسم

منح نادى قضاة مصر، المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة ووزير العدل الأسبق، الرئاسة الشرفية لنادى القضاة، ووجه المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة التحية إلى المستشار الزند، قائلا: "شهدت فترته أصعب الفترات التي عاشتها البلاد، ووقف خلالها بكل قوة وعزة وكرامة ومن خلفه قضاة مصر وجعلت نادى القضاة منبرا للدفاع عن الوطن والقضاء واستقلاله، حتى استطاعت مصر بجهود الشرفاء أن تخرج من هذا النفق المظلم نحو مسيرة التقدم والازدهار".

وقام المستشار عبد المحسن بمنح المستشار الزند الرئاسة الشرفية لنادى القضاة، ثم قام المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر بتقديم هدية إلى المستشار الزند.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذى أقامه نادى القضاة على هامش الجلسة الافتتاحية لمنتدى شيوخ القضاة السنوى، والذى ينظمه النادى بحضور المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عمر مروان وزير العدل.

وفى نهاية اللقاء، تم منح شيوخ القضاة الدروع التذكارية من قبل نادى القضاة وتكريم وزراء العدل السابقين على ما بذلوه من جهود خلال فترة توليهم وعملهم في خدمة الوطن.

وقال المستشار محمد صبحي سكرتير عام نادي القضاة، أن إقامة منتدى شيوخ القضاة هذا العام بمحافظة الفيوم، جاء لإلقاء الضوء على طبيعة المحافظة الساحرة وما تتمتع به من ميزات بيئية ، وحتى تكون قبلة القضاة وأسرهم بعد ذلك في قضاء أجازاتهم السنوية ، مما يسهم في دعم وتنشيط السياحة الداخلية.

وأضاف المستشار أبو الحسين قايد الوكيل الأول لرئيس النادي والمتحدث الرسمي للنادي ، بأن المنتدى الذي يعقد سنويا يهدف لتبادل الآراء والرؤى بين جموع القضاة ، وخاصة من الشيوخ الذين اكتمال عطاؤهم ويعد فرصة كبيرة للاستفادة من تجاربهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة القضائية .