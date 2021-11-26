اليوم السابع
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موقع لبنانى: اقتحام وزارة الشئون الاجتماعية ببيروت اعتراضا على تردى الأوضاع

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:53 م
موقع لبنانى: اقتحام وزارة الشئون الاجتماعية ببيروت اعتراضا على تردى الأوضاع وزارة الشئون الاجتماعية فى لبنان -أرشيفية
إيمان حنا

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اقتحم عدد من اللبنانيين مبنى ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ في بيروت، مطالبين وزير الشؤون هكتور حجار، بالخروج للتحدث إليهم من أجل إنشاء غرفة طوارئ، بعدما وصلت البلاد إلى حد لا يمكن تحمله، بسبب الانهيار الاقتصادي وارتفاع سعر الصرف، وفق موقع النشرة اللبنانى.

 

جاء ذلك احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية فى لبنان، والتى بلغت الذروة فى ظل ارتفاع سعر الدولار، ودخل المحتجون إلى غرفة الاجتماعات في الوزارة في الطابق السابع من المبنى، وأعلنوا أنهم يريدون إيصال رسالة تعبر عن وجع الشعب اللبناني، معتبرين أو وزارة الشؤون الاجتماعية غائبة عن السمع.
 
وعبر المحتجون عن اعتراضهم على ارتفاع أسعار السلع والأدوية والمحروقات، وطالبوا بلقاء الوزير هكتور الحجار، وهتف بعضهم " ثورة ، ثورة"، فيما حضر عدد من عناصر القوى الأمنية إلى الغرفة التي يعتصم فيها المواطنون.

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