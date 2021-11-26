موجز الاقتصاد اليوم الجمعة 26-11-2021..ارتفاع أسعار الذهب 7 جنيهات

كتب هانى الحوتى

شهد اليوم الجمعة 26-11-2021، عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر، 7 جنيهات عقب هبوط دام 4 أيام، وجاء صعود سعر الذهب اليوم إلى مخاوف من سلالة جديدة من متحور كورونا، فيما انخفضت أسعار النفط بنسبة 4%، وبلغ السعر 78.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.08 دولار للبرميل.



أسعار الذهب ترتفع 7 جنيهات.. وعيار 21 يسجل 792 جنيها للجرام ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، 7 جنيهات عقب هبوط دام 4 أيام، وجاء صعود سعر الذهب اليوم إلى مخاوف من سلالة جديدة من متحور كورونا، كما تشهد الأسواق العالمية حالة من القلق جراء هذا المتحور، وتوقعات اتجاه بعض الدول للإغلاق مجددًا مما يزيد الطلب على الملاذات الآمنة، حيث صعدت أونصة الذهب إلى مستويات 1810 دولار مقابل 1790 دولار. ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، 7 جنيهات عقب هبوط دام 4 أيام، وجاء صعود سعر الذهب اليوم إلى مخاوف من سلالة جديدة من متحور كورونا، كما تشهد الأسواق العالمية حالة من القلق جراء هذا المتحور، وتوقعات اتجاه بعض الدول للإغلاق مجددًا مما يزيد الطلب على الملاذات الآمنة، حيث صعدت أونصة الذهب إلى مستويات 1810 دولار مقابل 1790 دولار.

أسعار الذهب اليوم

عيار 24 سجل 904 جنيهات.

عيار 21 سجل 792 جنيها.

عيار 18 سجل 678 جنيها.

الجنيه الذهب 6336 جنيها.

أونصة الذهب 1810 دولارا.

انخفاض أسعار النفط 4%..برنت يسجل 78.41دولار..و74.08 للخام الأمريكي شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، انخفاضًا بنسبة 4%، وبلغ السعر 78.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.08 دولار للبرميل. شهدت أسعار النفط اليوم الجمعة، انخفاضًا بنسبة 4%، وبلغ السعر 78.41 دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74.08 دولار للبرميل.

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الجمعة، واصلت انخفاضها بنسبة 4%، وذلك نتيجة المخاوف من تأثير تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، والذي أدى إلى زيادة احتمالات تضخم المعروض العالمي من النفط خلال الربع الأول من عام 2022، وذلك بعد الإفراج عن احتياطات الخام بالولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول الأخرى.

رئيس مصلحة الضرائب: إتاحة خدمة استعلام الممولين بالقاهرة إلكترونيًا أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة خدمة استعلام الممولين بالمأموريات التي يتم تطبيق الدمج عليها بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها، والتابع لها ملفه الرئيسى إلكترونيًا، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص به أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، مضيفًا أنه يمكن للممول تعديل البيانات الخاصة به أو تغيير المأمورية الجديدة التابع لها من خلال التوجه إلى مقر المأمورية الجديدة بحد أقصى حتى يوم 9 ديسمبر المقبل. أعلن رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إتاحة خدمة استعلام الممولين بالمأموريات التي يتم تطبيق الدمج عليها بمنطقة القاهرة رابع عن اسم وعنوان المأمورية الجديدة المحول لها، والتابع لها ملفه الرئيسى إلكترونيًا، وذلك عن طريق إدخال رقم التسجيل الضريبى الخاص به أو من خلال الاتصال بالخط الساخن 16395، مضيفًا أنه يمكن للممول تعديل البيانات الخاصة به أو تغيير المأمورية الجديدة التابع لها من خلال التوجه إلى مقر المأمورية الجديدة بحد أقصى حتى يوم 9 ديسمبر المقبل.

وقال "عبد القادر"، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، إنه تم تطبيق إجراءات دمج مأموريات القيمة المضافة ومأموريات الدخل التابعة لمنطقة القاهرة رابع، في 10 مأموريات مدمجة، مضيفًا أن الدمج من شأنه توحيد جميع ملفات الممول الضريبية «دخل، قيمة مضافة» في مأمورية واحدة وهى المأمورية التي يتبعها النشاط الرئيسي للممول، هذا بالإضافة إلى إتاحة التعاملات الإلكترونية، وكذلك توفير الجهد والوقت على الممولين والتيسير عليهم، من خلال تطبيق منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة التي تقوم على ميكنة ودمج الأعمال الضريبية الرئيسية في الـ10 مأموريات المدمجة التابعة لمنطقة القاهرة رابع في 2 يناير المقبل.

وزيرة التخطيط: نستهدف 50% من المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لدراسة ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ Cop27 العام القادم في مدينة شرم الشيخ. عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة لدراسة ترتيبات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ Cop27 العام القادم في مدينة شرم الشيخ.

وناقشت الدكتورة هالة السعيد، خلال الاجتماع، ضرورة التوسع في تبني المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للدولة، والتي وصلت إلى 30% من إجمالي استثمارات العام المالي الجاري، ومستهدف أن تصل إلى 50% العام القادم، مشيرة إلى الحوافز الخضراء التي يمكن أن تنفذها الدولة للمشروعات التي تراعي الأبعاد البيئية.