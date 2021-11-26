مصرع شاب وخطيبته وإصابة فتاة فى انقلاب سيارة بطريق الإسماعيلية - القاهرة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

لقى شاب وخطيبته مصرعهما، وأصيبت فتاة أخرى فى حادث انقلاب سيارة ملاكى، على طريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، قرب منطقة مفارق سرابيوم، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفي القصاصين المركزى، وتم نقل المصابة إلى مجمع الإسماعيلية الطبى لتلقى العلاج.

وكان اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية تلقى إخطارًا من الدكتور حسن درويش، مدير مرفق إسعاف الإسماعيلية يفيد بانقلاب سيارة ملاكي على طريق "الإسماعيلية- القاهرة الصحراوي"، بمنطقة مفارق سرابيوم التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وأسفر الحادث عن مصرع كل من: حسن خالد مصطفى، 35 عامًا مقيم بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية، وخطيبته فاطمة عبد العزيز زكي، 25 عامًا مقيمة بمنطقة الشهداء بالإسماعيلية، بينما أصيبت رانيا غريب حسن، 32 عامًا مقيمة بمنطقة الشيخ زايد بالإسماعيلية، بارتجاج في المخ وكسر في العمود الفقري والساق الأيمن وكدمات وسحجات بالجسم، ودفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادث لنقل المصابين إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، ونقل المتوفيين إلى مشرحة مستشفى القصاصين.



فاطمة عبد العزيز زكي



حادث انقلاب السيارة