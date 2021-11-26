اليوم السابع
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محافظ القليوبية يناقش الإجراءات المنظمة لانتخابات مجالس إدارة الجمعيات الزراعية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:38 ص
محافظ القليوبية يناقش الإجراءات المنظمة لانتخابات مجالس إدارة الجمعيات الزراعية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية خلال الاجتماع
القليوبية إبراهيم سالم

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عقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً تنسيقياً لمناقشة الإجراءات المنظمة لانتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ بفتح باب الترشح في 28 نوفمبر الحالي، ويتم إجراء الانتخابات علي 3 مراحل، بحضور أعضاء اللجنة العليا لانتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية بالقليوبية.

وجاء الاجتماع بحضور السكرتير العام المساعد، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير عام الإدارة العامة لشئون التعاون الزراعي، ومدير عام مديرية الإصلاح الزراعى، ورئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، ومدير إدارة التعاون الزراعي بالمحافظة، ومدير الشئون القانونية، ومراقب عام التنمية والتعاون لمحافظتى الجيزة والقليوبية.

وتناول اللقاء مناقشة البرنامج الزمني الخاص ببدء الترشيحات، وكذا الخطة الزمنية للانتخابات طبقاً للمدد والفترات المحددة بالقرار الوزاري رقم 319 لسنة 2021 والخاصة بإجراءات الانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية (إئتمان – إصلاح)، حيث سيتم دعوة الجمعية العمومية لانتخابات مجالس إدارات الجمعيات  بدءا يوم 20/3/2022 وتستمر حتى 11/4/2022.

ومن جانبه أكد الهجان، علي أن الدولة حريصة علي دعم الفلاح المصري بكل السبل المتاحة، مشيراً إلى أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الإنتخابية مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة للفلاح من أجل تخفيف الأعباء عن المزارعين والتوسع في المشروعات والأنشطة الزراعية وتطويع التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي مما يوفر حياة كريمة للفلاح المصري.

الاجتماع التنسيقى لمناقشة إجراءات انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية

الاجتماع التنسيقى لمناقشة إجراءات انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية

 

محافظ القليوبية خلال الاجتماع
محافظ القليوبية خلال الاجتماع

 


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