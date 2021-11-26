محافظ أسوان: زيارة الرئيس للاطمئنان على متضررى السيول "تاريخية" وحملت مشاعر صادقة

ماجد تمراز

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأسوان تاريخية، حيث قرر الرئيس أن يطمئن بنفسه على المواطنين، وأن يتابع ما حدث من انهيارات، ودليلاً على تعاطفه بشكل كامل مع المواطنين في المناطق المتضررة من السيول، وكان اللقاء حميمي وحمل مشاعر صادقة من المواطن إلى الرئيس ووجهوا له جزيل الشكر.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "بعد انتهاء الأمطار الغزيرة، كان هناك أضرار كبيرة، فتم حصر هذه الأضرار في القرى والنجوع، والبيوت التي تأثرت هي البيوت الريفية من الطوب اللبن، وهناك 106 منازل ريفية تعرضت للانهيار، وهناك منازل حدث بها انهيار جزئي".

وقال: "كان هناك توجيه من الرئيس أن تدخل القرية التي تفقدها ضمن قرى حياة كريمة، لرفع الضرر عن المواطن بشكل فوري، وما سيتم في القرية، أن هذه القرية ستحصل على كافة الخدمات التي تقدمها المبادرة إلى المواطنين في مختلف القرى التي دخلت ضمن المبادرة الرئاسية".

وتابع: "أكثر من ثلثي محافظة أسوان مستفيدين من مبادرة حياة كريمة، حيث أن هناك 31 قرية رئيسية، و100 قرية فرعية، و315 كفر ونجع".