متابعات دورية لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمنوفية.. صور

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ،على أن هناك متابعات دورية و ميدانية لتنفيذ كافة أعمال مشروعات المبادرة الرئاسية للمشروع القومى "حياة كريمة " لتطوير واجهة الريف المصرى، للوقوف على آخر مستجدات الموقف التنفيذى وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة، لضمان سرعة الإنتهاء من المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة، للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد سامى سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أن جميع قري أشمون، شهدت الأسبوع الماضي تطوراً كبيراً وتقدماً في نسب تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات ، ففي الوحدة المحلية بسنتريس ، حيث تم صب القواعد المسلحة لنقطة الإسعاف الجديدة بقرية سنتريس وجارى شد الشدة الخشبية لأعمدة الدور الأرضي تمهيداً لصبها ، فضلا عن أنه جاري مد وتدعيم شبكات المياه للمناطق المحرومة بقريه سنتريس بمجموع أطول 1516 متر طولى تقريباً ، وجاري العمل على قدم وساق فى تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لخط المياه بطريق ( شبين الكوم - القناطر الخيرية) بزمام سنتريس ، كما جاري أعمال مد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب بناحية قرية منيل دويب ، بالإضافة إلى إستكمال أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية بمجمع الخدمات بسنتريس ، هذا ويتم إستكمال الأعمال الإنشائية بمدرسة عزبة الحضرى بالقناطرين حيث تم الانتهاء من صب أعمدة الدور الاول العلوي و جارى التجهيز لشد الشدة الخشبية لسقف الدور الاول العلوي ، كما يتم إستكمال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بناحية القناطرين بمجموع أطوال 1931 متر طولى تقريبا ، كما جاري أعمال مد وتدعيم شبكات الصرف الصحي للمناطق المحرومة بناحية القناطرين بمجموع أطوال 470 متر طولى، كما جاري أعمال تبطين ترعة العامرية بزمام منيل دويب و القناطرين و كفر ابو محمود ، وإستكمال أعمال التشطيبات الداخلية بمجمع الخدمات الزراعية و البيطرية بسنتريس ، كما جاري إستكمال أعمال مد وتدعيم المناطق المحرومة من مياه الشرب بقريه كفر ابو محمود بمجموع أطوال 1248.1مترطولى تقريبا ، كما جاري شد الشدة الخشبية لسقف الدور الاول العلوي تمهيدا لصبه للمبنى الإدارى لمركز شباب كفر ابو محمود .



كما أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بأنه جارى العمل لإنشاء جناح (ج) بمدرسة الشهيد شوقى عبدالحكيم بمنيل دويب بإجمالى 22 فصل حيث جارى التجهيز لصب أعمدة الدور الثالث العلوي ، وكذا متابعة أعمال إنشاء ملعب منيل دويب حيث تم عمل دكة من الرمل و السن حيث من المقرر إنشاء ملعب محاط بسور و غرفة خلع ملابس و غرفة تحكم ، كما جاري أعمال الصرف الصحي بقريه سنتريس حيث وصل إجمالي ما تم تنفيذه حوالى 700متر طولى كما جاري أعمال الصرف الصحي بقريه كفر ابو محمود حيث وصل إجمالي ما تم تنفيذه 120مترطولى تقريبا ، كما جاري إستكمال أعمال مد خطوط الغاز الطبيعي بقريه سنتريس بمجموع أطوال 7000 متر طولي ، كما جاري تنفيذ مشروع سكن كريم بقريه منيل دويب حيث تم صب القواعد الخرسانية ، فضلا عن شد الشدة الخشبية للقواعد المسلحة لإنشاء الوحده الصحيه الجديدة بقريه منيل دويب ، و كذا الإنتهاء من حفر عدد 2بئر ارتوازى بمحطة الحديد و المنجنيز بقريه سنتريس ، وفيما يخص الوحده المحلية بشطانوف تم تسليم ارض الوحدة البيطرية بشطانوف لبدء العمل بها بمساحة إجمالية 1188متر .

وفى الوحده المحليه بشما جاري رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد محمد عيسى العليمى بقرية شما بنسبة تنفيذ 85% ، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد ايمن العفيفى بقرية شما بنسبة تنفيذ 75% ، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد إسلام قنديل كركيت الثانوى التجارى بشما بنسبة تنفيذ 75% ، وجارى أعمال التسديد بالدور الثالث وتركيب النجاره للدور الأول والثاني والثالث بجناح بمدرسة الشهيد سامح طاحون بقرية شما ، وجارى العمل فى أعمال تطوير ورفع كفاءة المبنى القائم بمدرسة الشهيد سامح طاحون بقرية شما ، وجارى عمل التشطيبات الداخليه والخارجية بمجمع المصالح الحكوميه بشما بنسبة تنفيذ 85% والتسديد بالطوب والاسمنت بمجمع الزراعى بقرية شما ، فيما جارى العمل على رفع كفاءة وتطوير الوحده الصحيه بقرية ساقية المنقدى حيث جارى عمل فراغات للسقف تمهيدا للعزل بنسبة تنفيذ 25% والانتهاء من رفع كفاءة وتطوير المبنى الإدارى بمركز الشباب والرياضه بقرية شما ، هذا وقد تم الإنتهاء من عدد 60 قاعده خرسانيه بأعمدة الإنارة العمومية وشد الكابلات الارضيه بها بطريق محمود شرف الدين وجلال شرف الدين و ساقية المنقدى و تركيب 50 قاعده خرسانيه بأعمدة الإنارة بطريق المرشحه بشما وتركيب 10 قاعدة خرسانيه بالطريق الموازي لطريق المرشحه القبلي بشما ، فيما تم الانتهاء من تكسية ترعة جانبية شما بهواش بمسافة 2200 ، وفي الوحدة المحلية بجريس جارى أعمال التشطيبات الداخلية بالدور الأول علوى ومحارة الواجهة الخارجية للمجمع الحكومي ،وفي المجمع الزراعى بجريس فقد تم تسديد الطوب للدور الثاني وجارى تسديد الدور الأرضي .

وفي المركز الصحي بجريس فقد تم صب أعمدة الدور الأول علوى و إنشاء جناح مكمل لمدرسة خالد بن الوليد الابتدائيه بجريس حيث جارى أعمال الشدة الخشبية والتسليح لصب سقف الدور الرابع علوى وجارى التسديد بالطوب ورفع كفاءة المبنى القديم للمدرسة ومتابعه إنشاء جناح مكمل لمدرسة الشهيد عبدالله الهلالي الابتدائيه بجريس حيث جارى التسديد بالطوب وأعمال النجارة والمحارة للجناح من الداخل والخارج وجارى رفع كفاءة المبنى القديم للمدرسة ، كما جاري العمل في رفع كفاءة مدرسة النصر الاعداديه بجريس، وكذا إنشاء وحدة إسعاف بجريس حيث جارى أعمال البناء وتأسيس الكهرباء ، كما جاري مد خط مياه رئيسى بجريس لمحطة المياه العملاقة، وجاري العمل في رفع كفاءة مبنى الشؤون الاجتماعية بجريس، فيما جاري إنشاء وحدة صحية بأبو عوالى حيث تم شد الشدة الخشبية والتسليح لصب سقف الدور الأرضي، كما جاري إنشاء وحدة صحية بمونسه حيث تم شد الشدة الخشبية لصب سقف الدور الأول علوى .



فيما أكد مجدى رياض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأن العمل جاري على قدم وساق بمشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة بنطاق قرى المركز ، ففي الوحدة المحلية بدنشواي جارى أعمال رفع كفاءة الوحدة الصحية ببشتامي، وصيانة ورفع كفاءة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بدنشواي، فضلا عن الاستمرار في تنفيذ أعمال الصرف الصحي بقرية دنشواي وأبو كلس، وتسليح سقف الدور الأرضي بالمركز الصحي بدنشواي، واستكمال أعمال إحلال وتجديد ومد وتدعيم خطوط المياه بقرية دنشواى ، وتسليح سقف الدور الأرضي بمركز الشباب، وتشطيب المجمع الخدمي، وتسليح سقف وحدة الإسعاف، وتسديد الدور الأرضي بالمجمع الزراعى، بالإضافة إلى وضع طبقة الاحلال لسور ملعب ومركز شباب إبشادي، و صب أعمدة الدور الأرضي بمركز الشباب بها، كما تم الانتهاء من تسليح أعمدة الدور الأرضي بالوحدة الصحية بدناصور، وتبطين ترعة مشروع الخطايب بالقرية ، وفي الوحدة المحلية بزاوية الناعورة تم بناء الدور الأول علوي فى المجمع الزراعي، وتشطيب مركز شباب نادر، واستمر العمل فى بناء وتسديد المجمع التنموي بالدور الثانى علوي، وصب قواعد الوحدة الصحية بجزيرة الحجر، كما تم شد أعمدة الدور الأرضي بوحدة إسعاف زاوية الناعورة .



فيما أضاف رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بأنه فيما يخص الوحدة المحلية بكفر عشما تواصلت أعمال تطوير مركز شباب قرية كفر عشما وتشطيب الواجهة والدهانات، وتطوير مركز شباب سلامون قبلي،وتخشيب سقف الدور الأرضي بمبنى الوحدة الصحية بقرية كفر عشما، وتستمر أعمال تشطيب المجمع، و تخشيب وتسليح القواعد والسملات بمبني الوحدة الصحية بقرية العراقية، و تخشيب سقف الدور الأرضي لمبنى الإسعاف بقرية العراقية ، وفي الوحدة المحلية بزاوية البقلي استمرت أعمال تطوير مركز شباب بشتامي، وتشطيب المجمع الخدمي بزاوية البقلي، وبناء الدور الأرضي بالمجمع الزراعي، وتم تركيب حديد السملات بعمارات سكن كريم، كما تم تخشيب سقف الدور الثالث علوي بمدرسة علي فهمي الثانوي بعمروس، ودمك طبقة الاحلال الأولى بوحدة الإسعاف، وتطوير المبنى الإداري لمركز شباب القرية، ودمك طبقة الاحلال الأولى بالمركز الصحي بها ، هذا وجارى العمل بنطاق الوحدة المحلية بساحل الجوابر ، حيث جارى أعمال التشطيبات بالمجمع الخدمي بالقرية ، وكذا أعمال المجمع الزراعي ، كما تواصلت أعمال مد خطوط الغاز بها، وتطوير مركز شباب سرسموس، وتواصل أعمال خط الطرد بشمياطس ، وفي الوحدة المحلية بدراجيل تواصلت أعمال التشطيب بالمجمع الخدمي، وتوالت الأعمال بالمجمع الزراعي، وتطوير مركز شباب دراجيل، وحفر خطوط الصرف الصحي، كما تواصلت أعمال محطة المعالجة.







تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء



جانب من تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء



جانب من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء



جانب من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



حياة كريمة



متابعات دورية لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء بالمنوفية



متابعات دورية لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء



متابعات دورية لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالمنوفية



متابعات دورية لنسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأشمون والشهداء



مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة



مشروعات حياة كريمة بالمنوفية



مشروعات حياة كريمة



