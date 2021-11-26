ما هو الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية؟ اعرف طرق الوقاية

كتبت إيناس البنا

الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية هي حالة تفيد بعدم فعالية أدوية الصداع، والتي قد تكون نتيجة لاستخدامها طويل الأمد والمستمر، يتم ملاحظته بشكل شائع عند الأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، وتشمل بعض الأعراض الشائعة لهذه الحالة ما يلي:

صداع متكرر

الغثيان

عدم القدرة على النوم

التأثير على القضايا المعرفية

التهيج

كيف يؤدي الإفراط في استخدام أدوية الصداع إلى الإصابة بالصداع؟



وفقا لتقرير موقع "Times Now"، فإن الإفراط في استخدام الأدوية يسبب صداع ومع الاستخدام المتكرر تنخفض الفعالية ويحتاج المريض بعد ذلك إلى جرعات أعلى أو مجموعة من الأدوية لتخفيف الصداع.

ما الأدوية التي يمكن أن تسبب هذا؟



العديد من الأدوية مثل المضادات الحيوية، وغيرها يمكن أن تسبب الصداع ويجب مراجعة تاريخ المريض لمثل هذا الدواء.

حسب توصيات الطبيب يجب استخدام الأدوية المستخدمة للتغلب على الصداع فقط في حالات الصداع الشديد، كما يجب الاحتفاظ بمذكرات الصداع، يمكن أن يؤدى الاستخدام المتكرر لمضادات الالتهاب غير الستيروئيدية إلى إصابة الكلى وقرحة المعدة.

كيف يمكن منع الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية؟



فيما يلي بعض النصائح للوقاية من الصداع الناتج عن الإفراط في تناول الأدوية: