احذر الإفراط فى شرب الماء.. يسبب الصداع والتعب المزمن وضعف العضلات

كتبت مروة هريدى

شرب الماء أمر ضرورى للحفاظ على الصحة ورطوبة الجسم ومستويات الطاقة، ولكن يفضل عدم الإفراط فى تناول الماء، حيث يمكن أن يسبب ذلك أضرارًا للجسم مثل الجفاف، وهناك علامات أكثر شيوعًا تدل على الإفراط فى شرب الماء وفقًا لتقرير موقع "إكسبريس".

البول عديم اللون



بينما نعلم جميعًا أن لون البول الأصفر الغامق هو علامة على الجفاف، فإن البول الصافي قد يكون علامة على تناول كميات كبيرة من الماء.

قد يبدو البول الصافي صحيًا، لكن الموقع الطبي Healthline يقول إننا يجب أن نهدف إلى لون أصفر باهت فهو اللون الطبيعي للبول، قد يدعو البول الصافي للقلق إذا كنت تلاحظه بشكل متكرر.

الصداع والغثيان



قد يكون الصداع المستمر علامة على انخفاض مستويات الصوديوم التي يمكن أن يسببه الإفراط في تناول الماء.

إذا قلت مستويات الملح في الجسم، فقد يؤدي ذلك إلى تضخم الخلايا وهذا قد يؤدي إلى ضغط خلايا الدماغ على الجمجمة الذى يسبب بدوره صداع نابض وشعور بالغثيان.

اهتزاز وضعف العضلات



يمكن أن تسبب مستويات الصوديوم المنخفضة في الدم اهتزازًا أو ألمًا في الذراعين والساقين نتيجة لانخفاض الإلكتروليتات نتيجة الإفراط في شرب الماء.

التعب المزمن



إذا كان نمط نومك ثابتًا ولم تكن تفرط في إجهاد نفسك يومًا بعد يوم، فمن المحتمل أنك تعاني من خلل في الإلكتروليت بسبب شرب الكثير من الماء وهذا يجعلك تشعر بانخفاض الطاقة والنعاس أو تعاني مما يشبه بالتعب المزمن.

الارتباك



في الحالات الشديدة من الإفراط في السوائل، يمكن أن من مستويات الصوديوم فى الجسم وقد ينتج عن ذلك تورمًا خطيرًا في الدماغ، وقد يسبب ذلك الارتباك أو النوبات أو فقدان الوعي وهذا يتطلب عناية طبية فورية، لذا راقب كمية الماء التي تتناولها لتجنب مواجهة هذه الأعراض المقلقة.

شرب الماء دون الشعور بالعطش



شرب الماء عندما لا تشعر بالعطش يجعل من المستحيل معرفة ما إذا كان جسمك يحتاج إلى السوائل ويمكن أن يؤدي بك سريعًا إلى شرب كمية أكبر بكثير مما تحتاجه بالفعل.

في حين أنه يجب عليك دائمًا زيادة كمية الماء التي تتناولها عند ممارسة الرياضة أو الانخراط في نشاط شاق، إلا أن الاعتماد على عطشك الطبيعي هو الطريقة الأكثر أمانًا لتوجيه استهلاكك للمياه.

تورم اليدين والقدمين والشفتين



يمكن أن يشير التورم في أي من هذه المناطق إلى خلل في الإلكتروليت الناتج عن شرب الكثير من الماء.



الافراط فى شرب الماء