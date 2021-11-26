لطلاب الثانوية العامة.. أفضل الطرق للمذاكرة وتحقيق التفوق فى الامتحانات

محمود طه حسين

يعتمد نظام التقييم الجديد فى الثانوية العامة على تعدد مصادر المعرفة، وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدة مصادر وطرق يستعين بها طلاب الثانوية العامة لتحقيق التفوق فى الامتحانات، نرصدها فى التقرير التالى.

ـ يمكن لطلاب الثانوية العامة الاعتماد على منصة التعلم ببنك المعرفة المصرى، حيث تتيح الوزارة معلومات وفيديوهات ذات صلة بالمناهج الدراسية، يستطيع الطالب على سبيل المثال الدخول على منصة ديسكفرى ومنصة بريتانيكا، حيث تعتبر منصة بريتانيكا إحدى منصات التعليم المهمة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم.

ـ وفرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أيضا الكتاب المدرسى نسخة pdf على موقع بنك المعرفة المصرى، إضافة إلى مصادر تعلم نهضة مصر ومنصة يورك بريس، حيث يمكن للطلاب الاستفادة من المحتوى الرقمى الموجود على هذه المنصات من خلال الدخول على موقع بنك المعرفة المصرى، إضافة إلى منصة نجوى التعليمية، وهى منصة مزودة بأدوات تحليلية من شأنها تعزيز التحصيل الدراسى لدى الطلاب، بالإضافة إلى فصول دراسية افتراضية، ومجموعة متزايدة باستمرار من مصادر التعلم المتميزة.

ـ أعلنت وزارة التربية والتعليم توفير مصادر تعلم على بنك المعرفة "لونج مان"، كأحد مصادر التعلم أيضا يمكن للطالب الاستعانة بها كأحد المصادر العلمية المهمة.

ـ منصة حصص مصر، حيث تقدم المناهج والمراجعات والنماذج الاسترشادية بداية من الصف الثالث الإعدادى حتى الثالث الثانوى.