اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:38 م
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لحام قطع فى قضيب السكة الحديد المار بقرية محلة أبو على بالغربية.. صور

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:00 م
لحام قطع فى قضيب السكة الحديد المار بقرية محلة أبو على بالغربية.. صور قطع فى قضيب السكة الحديد
الغربية - مصطفى عادل

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أجرت هيئة السكة الحديد لحام وصيانة لقطع في قضيب السكة الحديد بين محطة السكة الحديد بمحلة أبو علي بالغربية ومزلقان السكة الحديد، دون تعطل لحركة القطارات على خط المحلة المنصورة.

وكان أهالي قرية محلة أبو علي قد فوجئوا بحدوث قطع صغير في القضيب على خط المحلة المنصورة، وعلى الفور قام ناظر المحطة، بإخطار هيئة السكة الحديد، وتم الدفع بعمال الصيانة بالهيئة، وتم إصلاح القطع دون أن يؤثر على حركة السكة الحديد.

يذكر أن تلك المنطقة قد شهدت العام الماضي، اكتشاف كسر في القضبان بالقرب من مكان القطع الحالي، وتم صيانته وقتها.

إصلاح القضبان
إصلاح القضبان

 

صيانة القضيب
صيانة القضيب

 

قطع فى القضبام
قطع فى القضبام

 

قطع فى قضيب السكة الحديد
قطع فى قضيب السكة الحديد

 

 


محافظة الغربية

المحلة

قرية محلة ابو على بالمحلة

قطع فى قضبان السكة الحديد بالمحلة

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