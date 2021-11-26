لبنان: سعر صرف الدولار يرتفع 1000 ليرة خلال 24 ساعة على المنصة الرسمية

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أعلن مصرف لبنان المركزى، ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الليرة اللبنانية بمقدار 1000 ليرة خلال 24 ساعة فقط فى أكبر تراجع للعملة المحلية على المنصة الرسمية خلال 24 ساعة.

وسجل سعر صرف الدولار على منصة صيرفة اليوم 21 ألف ليرة لكل دولار بعد أن وصل إلى مستوى قياسى أمس بتسجيله 20 ألف ليرة لكل دولار.

وبالتزامن مع ذلك، ارتفع سعر صرف الدولار بالسوق غير الرسمية والتطبيقات الإليكترونية إلى مستوى قياسى جديد، وسجل الدولار 25500 ليرة لبنانية فى أكبر تراجع للعملة المحلية منذ بداية الأزمات.

كان مصرف لبنان المركزى، حذر - فى وقت سابق اليوم - من انتشار التطبيقات التى تحدد سعر الدولار فى السوق معتبرا أنها مشبوهة وغير قانونية.

يأتى ذلك فى وقت يستمر فيه الجمود السياسى الذى يعرقل اجتماعات الحكومة اللبنانية للأسبوع السابع على التوالى، فيما تواجه عملية التدقيق الجنائى فى حسابات مصرف لبنان بعد العقبات وسط حالة من التشكيك فى القدرة على إنجازها رغم التزام المصرف فى بيان رسمى أمس بتذليل العقبات وتسليم جميع البيانات المطلوبة لإجراء عملية التدقيق الجنائى.