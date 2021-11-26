اليوم السابع
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كيف يساعد لبان الدكر في علاج القولون العصبى وهشاشة العظام؟

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:00 ص
كيف يساعد لبان الدكر في علاج القولون العصبى وهشاشة العظام؟ فوائد لبان الدكر
فاطمة ياسر

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لبان الدكر من أكثر الاستخدامات الطبية للحضارات القديمة في مصر واليونان والصين، وثبت فعاليته في علاج العديد من الأمراض، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع " healthline" العديد من الفوائد الصحية له، ومنها:

-يقوي المناعة:
 

أظهرت بعض الدراسات  أن حمض البوزويليك الموجود في لبان الدكر يعزز المناعة، وتقليل فرص الإصابة بالميكروبات.

فوائد لبان الدكر
فوائد لبان الدكر

 

-يحسن المزاج:
 

تظهر الأبحاث أن لبان الدكر يساعد في علاج الاكتئاب ويحسن المزاج، أكدت الدراسات أن تناوله يساهم في تقليل هرمون التوتر  بعد ثلاثة أسابيع من تناوله.

-يعالج القولون العصبي:
 

متلازمة القولون العصبي هي اضطراب شامل في الأمعاء الغليظة يسبب الغازات والتشنجات والإمساك وغيرها من الأعراض المزعجة والمؤلمة، فتناول لبان الدكر يساعد في القضاء على هذا الأمر.

-علاج هشاشة العظام:
 

هشاشة العظام هي أكثر أنواع التهاب المفاصل شيوعًا ، وأظهرت تجربة سريرية أن الأشخاص الذين يتناولون لبان الدكر لمدة 3 أشهر يتحسن لديهم الشعور بالألم.

ما هي فوائد لبان الدكر
ما هي فوائد لبان الدكر

 

-علاج أزمة الربو:
 

في الطب القديم  استخدم اللبان في علاج أمراض الجهاز التنفسي والربو 3 مرات لمدة 6 أسابيع ، فسيشعرون بالتخلص من النوبات المتكررة والتحسن بشكل ملحوظ في صحتهم.

-تنظيم نسبة السكر بالدم:
 

تشير الأبحاث إلى أن لبان الدكر يمكن أن يكون مفيدة لمرضى السكري،  لأنه يساهم علي تنظيم نسبته في الدم بعد أسبوعين متواصلين لتناولك له.

 


لبان الدكر

فوائد لبان الدكر

لبان الدكر ومرض السكر

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