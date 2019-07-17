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لبان الدكر علاج لـ "التهاب المفاصل" ووقاية من السرطان

الأربعاء، 17 يوليه 2019 02:30 م
لبان الدكر علاج لـ "التهاب المفاصل" ووقاية من السرطان لبان الدكر-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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يحتوى لبان الدكر على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تساعد فى علاج العديد من الأمراض والوقاية منها وهو عبارة عن مادة صمغية تنتج من شجرة تسمى "شجرة اللبان".

وحسب ما ذكره موقع healthline فأن فوائد لبان الدكر هى

لبان الدكر
لبان الدكر

 

1: يحتوى لبان الدكر على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية التى تعمل على تعزيز صحة المفاصل وحمايتها من الالتهاب وهشاشة العظام.

2: ينصح بتناول لبان الدكر للوقاية من الأمراض السرطانية المختلفة ومنها سرطان الرئة والقولون.

3:يحتوى لبان الدكر على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى والأمعاء.

4:يعالج مشاكل الجهاز التنفسى والربو ويحمي من الالتهاب الرئوى والسعال المستمر.

5:يحافظ على صحة الفم ويحمي اللثة من الالتهابات والتسوس، وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية

6: يحتوى لباد الدكر على كمية كبيرة من الخصائص التى تساعد على تعزيز الخصوبة وتنشيط الرحم.

7:نظرا لاحتوائه على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية فيعمل لبان الدكر على تعزيز صحة ونضارة البشرة وحمايتها من الاسمرار والبقع.

 

 

 


لبان الدكر

اللبان

فوائد لبان الدكر

لبان

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