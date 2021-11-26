كيف تتحكم فى مرض السكر من خلال نظامك الغذائي؟

كتبت فاطمة خليل

تلعب التغذية دورًا رئيسيًا في السيطرة على مرض السكرى، وهو أحد الأمراض التي تحدث بسبب ضعف تنظيم الجلوكوز من قبل الجسم، ويستمر الجلوكوز الزائد في الجسم لفترات طويلة ويسبب مجموعة من المشكلات الطبية، بما في ذلك المضاعفات التي تهدد الحياة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية ومشاكل الكلى والعين، في هذا التقرير نتعرف على كيفية التحكم في مرض السكر من خلال النظام الغذائي، بحسب موقع healthshots.

يحدث مرض السكري لسببين - أحدهما عندما لا ينتج الجسم كمية كافية من الأنسولين، والثاني عندما يكون الجسم غير قادر على استخدام الأنسولين الذي ينتجه بشكل فعال.

والأنسولين هو هرمون ينظم السكر في الدم ، وغياب الأنسولين أو الاستخدام غير الفعال للأنسولين يؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

كيف يمكن السيطرة على مرض السكري من خلال نظامك الغذائى؟



تلعب التغذية السليمة دورًا مهمًا في الحفاظ على مستويات السكر في الدم في النطاق المستهدف في نفس الوقت يمنع مضاعفات مرض السكري وتشمل عادات الأكل الصحية لمرضى السكري ما يلي:

-الانتباه إلى الكربوهيدرات في نظامك الغذائي



اختر الكربوهيدرات الصحية مثل الفواكه والخضراوات والبقوليات والحبوب الكاملة ومنتجات الألبان قليلة الدسم مثل الحليب والجبن.

-الأطعمة الغنية بالألياف



تنظم الأطعمة الغنية بالألياف عملية الهضم وتساعد على التحكم في مستويات السكر في الدم، الخضار والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة والبقوليات غنية بالألياف الغذائية، بينما الأسماك الصحية للقلب مثل السلمون والماكريل والتونة والسردين غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية.

الدهون الجيدة



الدهون الجيدة هي عنصر مهم آخر يجب تضمينه في نظامك الغذائي يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة، بما في ذلك المكسرات والأفوكادو والكانولا والزيتون وزيوت الفول السوداني في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

-وزع وجباتك على حصص أصغر على مدار اليوم



يعني النظام الغذائي لمرضى السكري تناول كميات معتدلة من الأطعمة الصحية والالتزام بأوقات الوجبات المنتظمة من المحتمل أيضًا أن يقلل النظام الغذائي الغني بالفواكه والخضراوات والألياف من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وأنواع معينة من السرطان.

أيضًا ، يمكن أن تقلل منتجات الألبان قليلة الدسم من خطر انخفاض كتلة العظام في المستقبل.





أطعمة لا يجب أن يأكلها مريض السكر



يسرع مرض السكري من تطور انسداد وتصلب الشرايين، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. ويمكن أن تعمل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والصوديوم والكوليسترول ضد هدفك المتمثل في اتباع نظام غذائي صحي للقلب، وبالمثل، قلل من الأطعمة أو المشروبات المحملة بالسكر.

تعتبر منتجات الألبان عالية الدسم والبروتينات الحيوانية مثل الزبدة ولحم البقر والسجق بعض الأمثلة على الدهون المشبعة التي يجب تجنبها.

وبالمثل، فإن الأطعمة المصنعة ، والمنتجات المخبوزة ، وكذلك السمن والسمن النباتي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة.

تشمل المصادر عالية الكوليسترول منتجات الألبان عالية الدسم والبروتينات الحيوانية عالية الدسم وصفار البيض والكبد.