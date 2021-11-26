كل ما تريد معرفته عن مستويات الرصاص في الدم عند الأطفال

كتبت - ميرفت رشاد

حماية الأطفال من التعرض للرصاص مهمة لصحة جيدة مدى الحياة، أهم خطوة يمكن أن يتخذها الآباء وأطباء الأطفال هو منع التعرض للرصاص قبل حدوثه، لا توجد علامات أو أعراض واضحة إذا تعرض الطفل للرصاص، اختبار الدم هو وسيلة سهلة لمعرفة ذلك، وفقا لما نشره موقع " healthychildren".

مستويات الرصاص في الدم لدى الأطفال

حتى عام 2012 ، تم تحديد الأطفال على أنهم يعانون من مستوى الرصاص في الدم إذا كانت نتيجة الاختبار 10 ميكروجرام أو أكثر لكل ديسيلتر من الرصاص في الدم، و يؤكد الخبراء الآن أنه لا يوجد مستوى آمن للرصاص لهذا السبب ، خفضت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) المستوى المرجعي لاختبار الرصاص في الدم لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 1-5 سنوات ، يبلغ المستوى المرجعي الحالي 3.5 ميكروغرام لكل ديسيلتر من الرصاص في الدم للأطفال، يعني هذا المستوى المرجعي المنخفض أنه من المحتمل أن يتم تحديد المزيد من الأطفال على أنهم تعرضوا للرصاص، سيسمح ذلك للآباء والأطباء باتخاذ إجراءات مبكرة لتقليل تعرض الطفل في المستقبل للرصاص.

خطوات بسيطة لجعل منزلك أكثر أمانًا من الرصاص

اختبار الطلاء والغبار في منزلك إذا كنت تعيش في منزل تم بناؤه قبل عام 1978.

يمكن أن تخلق أنشطة تجديد المنزل الشائعة مثل الصنفرة والقطع والهدم غبارًا خطيرًا ورقائق الرصاص عن طريق الطلاء المحتوي على الرصاص، يمكن أن تكون ضارة للبالغين والأطفال.

إذا رأيت رقائق طلاء أو غبارًا على عتبات النوافذ أو على الأرضيات بسبب تقشير الطلاء ، فقم بتنظيف هذه المناطق بانتظام باستخدام ممسحة مبللة.

امسح قدميك على الحصير قبل دخول المنزل ، خاصة إذا كنت تعمل في مهن يستخدم فيها الرصاص.

تحاليل مستوى الرصاص فى الدم