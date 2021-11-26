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أكرم القصاص
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كردستان العراق يعلن قطع إيران إمدادات المياه بنسبة 100%

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 07:40 ص
كردستان العراق يعلن قطع إيران إمدادات المياه بنسبة 100% برلمان كردستان
روسيا اليوم

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أكد المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية في إقليم كردستان العراق، حسين حمة كريم، قطع إيران إمدادات المياه بنسبة 100%.

وقال المتحدث باسم وزارة الزراعة والموارد المائية إن "70% من مياه نهر سيروان تأتي من الأراضي الإيرانية لتصب في أراضي إقليم كوردستان، وقد قطعت إيران هذه الإمدادات بنسبة 100% وغيرت مسارها، كما غيرت مسار نهري الزاب الأعلى والزاب الأسفل، ولهذا انخفضت مناسيب مياه الأنهر في إقليم كوردستان بصورة ملحوظة".

وأشار حمة كريم إلى أن مسألة المياه مسألة سيادية تتحمل الحكومة الاتحادية المسؤولية عنها، لهذا فإن من واجب بغداد أن تخوض مفاوضات في هذا الخصوص.

بدوره حذر مدير عام السدود في إقليم كردستان، أكرم أحمد، من الانخفاض الملحوظ الحاصل في مناسيب المياه في السدود هذه السنة.

ونقلت شبكة "رووداو" عن مدير عام السدود، أن "مناسيب المياه في السدود انخفضت هذه السنة بنسبة ملحوظة، وسيكون لشح المياه تأثير كبير على المواطنين، خاصة الساكنين على ضفاف الأنهار".

وأوضح أن "المياه التي توفرها الآبار ستقل بدرجة أكبر، وقد تم إبلاغ أصحاب الأراضي الزراعية المحاذية للأنهار في إقليم كردستان ووسط العراق بعدم زراعتها هذه السنة بسبب شح المياه".

وكان وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، قد أعلن مؤخرا أن المياه التي تصب في أراضي العراق قادمة من إيران، بلغت مستوى الصفر، وقال إن "إمدادات المياه قطعت بالكامل والجانب الآخر ليس مستعدا لمشاركة الضرر مع العراق".


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