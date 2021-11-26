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صحة المنوفية: إجراء 25 عملية عيون للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات الرمد

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 06:08 م
صحة المنوفية: إجراء 25 عملية عيون للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفيات الرمد الكشف على المرضى
المنوفية - محمد فتحى

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أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، أنه تم إجراء أكثر من (25) حالة رمد بمستشفى رمد منوف، وذلك في إطار التوجهات السياسية في الدولة ومبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على قوائم الانتظار وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمى، واللواء إبراهيم أحمد ابو ليمون محافظ المنوفية، للحفاظ على سلامة المواطنين وتحت إشراف الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

وأشار وكيل الوزارة إلي أن هذه الملحمة الطبية شارك بها الدكتور محمد سلامة مدير عام إدارة المستشفيات بالمديرية والدكتورة أماني المعداوي مسؤولة قوائم الانتظار بالمديرية وفريق من الطب العلاجي بالمديرية وبمشاركة جميع الأطباء والتمريض والعاملين بمستشفى رمد منوف بقيادة الدكتور محمد إسماعيل مدير مستشفى رمد منوف والدكتور إبراهيم البديوي مدير مستشفى رمد شبين الكوم والدكتور أحمد يحيي بمستشفى رمد أشمون وذلك في جو ملىء بالحب والعطاء.

ومن جانبه قدم وكيل الوزارة خالص الشكر والتقدير إلي الفريق الطبي علي هذا العمل العظيم، مشيرا إلي أنه تم إحضار أحدث المعدات الطبية من مستشفى رمد شبين الكوم لإجراء العمليات ويأتي ذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية والتي تهدف إلي إنهاء قوائم الانتظار علي مستوي الجمهورية.

وأكد وكيل الوزارة أن العمل مستمر بصحة المنوفية من أجل القضاء على قوائم الانتظار لأهالي المنوفية وذلك من أجل الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضي بمحافظة المنوفية.

وفي الختام قام وكيل الوزارة بالمرور علي مركز لقاح فيروس كورونا بمستشفى رمد منوف ومتابعة سير العمل والوقوف على مدي رضي المرضي عن أداء الخدمات الطبية المقدمة لهم.


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صحة المنوفية

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