ضبط 37 قضية تموينية فى حملة موسعة بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج بإشراف اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير الامن لتحقيق أقصي درجات الرقابة علي الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل وتم ضبط 37 قضية تموينية متنوعة.

ترأس الحملة اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد على العامرى رئيس مباحث المديرية والعميد مدير إدارة مباحث التموين وتنسيقاً ووكيل وزارة التموين بسوهاج وتم ضبط صاحب مصنع لتجميع الأداوت الكهربائية بإحدي المناطق الزراعية دائرة مركز سوهاج ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لإدارته مصنع بدون ترخيص وحيازة قطع غيار أدوات كهربائية مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون رقم 113 لسنة 1994 والقانون رقم 453 لسنة 1954 وتم ضبط "24960" قطعة غيار أدوات كهربائية وش لمبة و قاعدة لمبة و كشاف منتج نهائي ، شاسية كشاف ، لمبه عاليه الجوده منتج نهائي.

كما تم ضبط صاحب محل سلع غذائية ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج لحيازة وعرض سلع غذائية مجهولة المصدر بدون فواتير مخالفاً القانون رقم 113 لسنة 1994 وتم ضبط "250" كيلوجرام سكر ، و"80" كيلوجرام جبنه180 زجاجه زيت طعام

أنهت الحملة أعمالها بضبط " 5 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 4 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و" 7 " قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4" قضايا عدم حمل شهادة صحية وقضيتى عدم نظافة أواني العجين بالمخبز و"4 " قضايا عدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وقضيتى ادارة منشأه بدون ترخيص و" 5 " قضايا عدم صرف بون خبز للمواطنيين وقضيتى عرض لحوم مكشوفه بدون غطاء شاش تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.