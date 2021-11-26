اليوم السابع
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ضبط 11 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع فى الشرقية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 04:17 م
ضبط 11 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مصنع فى الشرقية مصنع مخللات غير صالحة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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تمكنت الأجهزة الأمنية الشرقية من ضبط مالك مصنع "مخللات" بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من المخللات الفاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومنتهية الصلاحية.

 

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته ضبط بحوزته ضبط (11,57 طن "مخللات" معبأة داخل براميل وعبوات بدون مستندات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

 

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.


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