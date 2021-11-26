اليوم السابع
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ضبط منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص فى الغربية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:50 ص
ضبط منظومة لتوزيع الإنترنت بدون ترخيص فى الغربية حملات أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الداخلية في ضبط شخصين بالغربية لقيامهما بإنشاء وإدارة منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم إقامة أنظمة الإتصالات غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات  بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (شخصين ، مقيمان بدائرة مركز شرطة سمنود بمحافظة الغربية) بإنشاء وإدارة شبكة غير مشروعة لتوزيع خدمة الإنترنت المنزلى وتقديم خدماتها للمواطنين وتقاضى مبالغ مالية شهرية منهم دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية بمشاركة لجنة من الجهات المعنية تم إستهداف المذكوران بمحل سكنهما، حيث تم ضبطهما وبحوزتهما ( 3 كيسة كمبيوتر - أطباق لتوزيع خدمات الإنترنت مزوده بجهاز نون ستيشن - مجموعة من الأسلاك والوصلات مختلفة الأنواع اللازمة للتشغيل - عدد 67 أكسس بوينت مختلفة الأنواع - 7 راوتر مختلف الأنواع - 3 سويتش).

بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بإنشاء وإدارة تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت"بدون ترخيص" على عملائهما مقابل مبلغ مالى يتم تحصيله منهما.


منظومة انترنت

الانترنت

الداخلية

حملات رقابية

حوادث

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