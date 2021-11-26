ضبط مخالفات بالمخابز وسلع منتهية الصلاحية وحالات غش تجارى فى حملات بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية ، حملات مكبرة بناء على تعليمات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية ، ومحمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ، بتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام و ضبط الأسواق.

وقامت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة جمال عمار مدير الإدارة بحملات أسفرت عن تحرير73 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 26 محضر انتاج خبز ناقص الوزن.

وقامت قامت ادارة تموين العجمى برئاسة ابراهيم خلف مدير الادارة وإشراف ريهام عبد القادر رئيس الرقابة بحملات بنطاق الادارة والتى أسفرت عن 15 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، محضر حيازة سلع منتهية الصلاحية، محضر حيازة منتجات مقلدة العلامة التجارية ،محضر لمصنع بدون ترخيص ، 15 محضر عدم حمل شهادات صحية،8 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق ، محضر أحوال تنفيذاً لقرار النيابة.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة تموين المنتزة برئاسة أمال عبد الحميد مدير الإدارة و اشراف رضا حسن رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 28 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 6محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،16 محضر عدم حمل شهادات صحية،12 محضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر لمخزن مواد غذائية بدون ترخيص، محضر إستخدام مطبوعات فى تغليف المواد الغذائية بالأسواق، محضرين أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وقامت إدارة تموين وسط برئاسة أحمد سويدان مدير الإدارة و إشراف عبد الله عثمان رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة والتى أسفرت عن 21 محاضر المخابز بلدية مخالفة منها 11 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن،3 محاضر لثلاجات حفظ مواد غذائية مخالفين، 4 محاضر عدم حمل شهادات صحية،7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، 3 محاضر أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

كذلك قامت إدارة تموين شرق برئاسة محمد زكريا مدير الادارة و إشراف فريد شوقى رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 22 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 5 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن،11 محضر عدم حمل شهادات صحية،6محاضر عدم الاعلان عن الأسعار السلع الغذائية بالاسواق، محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص، محضرين أحوال تنفيذاً لقرارات النيابة.

وقامت ادارة تموين العامرية برئاسة حسن داود مدير بالإدارة و فريق العمل التابع له بحملات فى نطاق الإدارة اسفرت عن 21محضر لمخابز بلدية مخالفة منها 12محضر إنتاج خبز ناقص الوزن،4 محاضر عدم حمل شهادات صحية،4 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق،محضر لأحد منافذ مشروع جمعيتى مخالف.

كما قامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الادارة و إشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة و التى أسفرت عن 6 محاضر المخابز بلدية مخالفة منها عدد 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، 10محاضر عدم حمل شهادات صحية،8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، محضر بيع سجائر بسعر أزيد،محضر لمستودع بوتاجاز مخالف، محضر لمخبز سياحى بدون ترخيص.

و قامت ادارة تموين غرب و الجمرك برئاسة نبيل مفيد مدير بالإدارة و إشراف محمود عقل رئيس الرقابة بحملات فى نطاق الإدارة أسفرت عن 15 محضر المخابز بلدية مخالفة منها 6 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن،6محاضر لبقالين تموين مخالفين،6 محاضر عدم حمل شهادات صحية،8 محاضر عدم الإعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق،3 محاضر إدارة مخابز سياحية بدون ترخيص ، وتم أخذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.