اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر داخل ثلاجة للسلع الغذائية بالقليوبية

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:07 م
ضبط لحوم مجمدة مجهولة المصدر داخل ثلاجة للسلع الغذائية بالقليوبية لحوم فاسدة_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط مدير مسئول ومدير ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بدون ترخيص، حيث ضبط بحوزته كمية كبيرة من اللحوم المجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

البداية كانت بتمكن رجال شرطة التموين من ضبط مسئول ومدير ثلاجة أغذية، بحوزته (5.45 طن "لحوم – كبدة مجمدة" بدون مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


ضبط مدير

مسئول ثلاجة

لحوم مجمدة

مجهولة المصدر

أمن القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة