ضبط سيارة محملة بـ5200 وحدة زريعة أسماك بورى بكفر الشيخ وإعادتها لبحيرة البرلس

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكن موظفو مشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ من ضبط سيارة نقل محملة بـ 5200 وحدة زريعة أسماك بوري حية صغيرة الحجم، بدون تصريح، بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983م.

وتمكنت غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة بالتنسيق مع مشروع تنمية الموارد بالمحافظة، من ضبط السيارة بمنطقة واقعة شمال البرلس بالطريق الدولى الساحلى، بصحبة قائدها، طبقاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير المساعد.



وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى فى بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.



وشدد محافظ كفرالشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالتعاون مع مديرية الأمن بإشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، وتم تسليم الزريعة الحية للثروة السمكية عقب قرار النيابة العامة، لإعادة ضخها مرة أخرى فى بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعاً لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهم بصحبة المضبوطات والتحفظ على السيارة.وشدد محافظ كفرالشيخ، بشن حملات متعددة، لضبط المخالفين من مافيا الصيد الجائر ، مع ملاحقة كافة المخالفات وجرائم صيد الزريعة والصيد الجائر للقضاء عليها تماماً عليها، مشيداً بدور العاملين بمشروع دعم وتنمية الخدمات بمحافظة كفر الشيخ ، ورجال الشرطة فى ضبط المخالفين وفرض سيطرة القانون وحماية الثروة السمكية.