اليوم السابع
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بمناسبة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي..

سفير مصر فى بلجراد: تعزيز التعاون مع المخرجين والنقاد ومديرى مراكز الفيلم الصربى

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:30 م
سفير مصر فى بلجراد: تعزيز التعاون مع المخرجين والنقاد ومديرى مراكز الفيلم الصربى سفير مصر في بلجراد
كتب أحمد جمعة

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استضاف سفير مصر في بلجراد عمرو الجويلى، غداء عمل أمس حضره كبار المخرجين والنقاد السينمائيين ومديرى مركز الفيلم الصربى وأرشيف الفيلم اليوغوسلافى، بمناسبة افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ43 اليوم 26 نوفمبر الذي تمتد فعالياته إلى 5 ديسمبر المقبل.
 
وقال "الجويلى"، أن اللقاء شهد الإعلان عن إتمام مذكرة التفاهم بين المركز القومى للسينما في القاهرة ومركز الفيلم الصربى في بلجراد، وتنظيم أسبوع الأفلام المصرية مترجمة إلى الصربية بأرشيف الفيلم اليوغوسلافى، ومشاركة الأفلام المصرية في مهرجان بلجراد الدولى في فبراير المقبل، وأطر الإنتاج المشترك باعتبار الإسهام الإقليمى لصناعة السينما في البلدين.
 
من جانبها، عبرت الناقدة السينمائية "دوبرافكا لاكيتش" عن تقدير المشاركين والدوائر المعنية بالسينما لدعوة المخرج "إمير كوستورتسا" لرئاسة لجنة التحكيم بمهرجان القاهرة لأول مرة، معربة عن امتنانها لدعوتها لإدارة الندوة الخاصة به في المهرجان التي سيتحدث فيها عن فوزه بجائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان. 
 
وأطلع سفير مصر في بلجراد الحضور من كبار دوائر السينما في صربيا بالجهود الحالية للنهوض بتلك الصناعة في مصر، مبرزاً ما شهده شهر نوفمبر الجارى من افتتاح المبنى الجديد للمعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون الأولى من نوعها في المنطقة العربية، وما تمت إضافته من نظم التكنولوجية المتطورة من جانب، والبدء في أنشطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة من جانب آخر، كما عرض "الجويلى" لريادة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي كأول مهرجان دولى فى العالم العربي تأسس عام 1976.

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