سفير مصر لبلجراد يزور "نيش" الصربية على رأس وفد من سفراء دول "الفرنكوفونية"

كتب أحمد جمعة

التقى وفد مجموعة سفراء دول المنظمة الدولية للفرنكوفونية برئاسة سفير مصر في بلجراد، عمرو الجويلي، مع عمدة مدينة نيش "دراجانا سوتيروفسكي"، بمقر مجلس المدينة، وبحضور عميدة كلية الآداب ورئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة نيش.

وصرح السفير الجويلي أن زيارة المدينة تأتى في ختام عامين من رئاسته لمجموعة سفراء الفرنكوفونية لوضع إطار للتعاون مع المدينة في مجالات متنوعة خاصة الثقافية والاقتصادية والتعليمية، مشيرًا إلى دور مصر الهام في إطار منظمة الفرنكوفونية واستضافتها لإحدى مؤسساتها والمتمثلة في جامعة سنجور بالإسكندرية؛ كما هنأ صربيا على تطوير علاقتها مع المنظمة لتصبح حالياً عضوًا منتسبًا بها.

وأضاف سفير مصر في بلجراد أن عمدة مدينة نيش أعربت عن تطلعها لإتمام زيارة إلى مدينة شرم الشيخ على رأس وفد يضم ممثلين عن المجالات الحكومية والثقافية والاقتصادية والإعلامية، وأن تشهد الزيارة التوقيع على اتفاقية الصداقة مع مدينة شرم الشيخ. ومن جانبه، دعا الجويلى إلى مشاركة واسعة من ممثلي الغرف التجارية وقطاع الأعمال والمؤسسات الأكاديمية والدوائر الثقافية والإعلامية والرياضية في الزيارة لتكون بداية لتنويع التدفق السياحي الوافد من صربيا إلى مصر.

وكشف سفير مصر في بلجراد كذلك أن محادثاته مع بلدية نيش شملت أيضاً تنظيم عرض خاص لعازف البيانو المصري "محمد شمس" في نيش من 14 إلى 19 ديسمبر 2021 كاحتفالات مبكرة بأعياد الميلاد، ولتتويج الأنشطة الثقافية للسفارة في المدينة والتي بدأت بزيارة فرقة الرقص الحديث بدار الأوبرا المصرية في عام 2019.