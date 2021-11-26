زى النهارده.. الجنايات تقرر إعدام 7 متهمين والمؤبد لإسلام يكن بـ"داعش ليبيا"

كتب إيهاب المهندس

زى النهارده، من 4 سنوات، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، بالإعدام شنقا لـ7 متهمين، والمؤبد لإسلام يكن و9 آخرين والمشدد 15 سنة لـ 3 فى القضية المعرفة إعلامياً بـ"داعش ليبيا" الإرهابى، والصادر بحقهم حكما بالإعدام هم محمد خالد حافظ، ومحمد مصطفى، ومحمد السيد حجازى، ومحمود عبد السميع، وفتح الله عوض، ومحمد تامر أحمد، وعبد الله خير.

وقضت بالمؤبد لـ10 متهمين بينهم " إسلام يكن" والسجن المشدد 15 عاماً لـ3 متهمين أخرين، والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم: إسلام يكن، وعماد خميس، ومحمد عبد الخالق، ومحمود إسماعيل محمد، ومحمد عادل، ومحمود عجمى، ومحمود محمد ثابت، وحسن محمود، ومحمود عصام، وإسلام محمد فهمى، والـ3 متهمين الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد هم: ناجى محمد عبد الرازق، وصلاح فرج، والطاهر محمد.

كانت النيابة قد وجهت للمتهمين فى القضية الأولى الخاصة بمحافظة "مطروح" تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحياز أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.

كما وجهت النيابة للمتهمين فى القضية الثانية "داعش ليبيا" تهم الانضمام لخلية إرهابية بمحافظة مرسى مطروح تتبع فرع تنظيم "داعش ليبيا"، والتحاقهم بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا، وتلقيهم تدريبات عسكرية، والتخطيط لعمليات إرهابية داخل البلاد، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتحريض على العنف، وحيازة أسلحة وذخيرة، واشتراك عدد منهم فى واقعة ذبح 21 قبطيا بدولة ليبيا.