رفع وإزالة 61 حالة إشغال طريق وغلق وتشميع 4 محلات بمدينة بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على ضرورة تكثيف الحملات الميدانية بالشوارع الرئيسية والميادين العامة لرفع كافة صور التعديات على الطريق العام والأرصفة بهدف استعادة الانضباط والمظهر الحضاري للمدن وتيسير الحركة المرورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف برئاسة المحاسب هاني الجويلي حملة موسعة بالتنسيق مع شرطة المرافق لرفع إشغالات الطريق العام بعدد من شوارع المدينة؛ لفرض الانضباط وتيسير الحركة المرورية واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، حيث أسفرت الحملة عن رفع وإزالة 61 حالة إشغال للطريق العام وتعدي على الأرصفة، وقد تنوعت بين إشغالات المقاهي والكافيهات وبروز المحال المخالفة والأسواق العشوائية، فيما تم التحفظ على كراسي وطاولات بلاستيكية وحوامل حديدية وغيرها؛ لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف تم مراجعة التزام أصحاب المنشآت التجارية بالإجراءات الوقائية والاحترازية وقرارات رئاسة مجلس الوزراء لمجابهة فيروس كورونا، حيث تم تنفيذ غلق إداري وتشميع لعدد 4 محال تجارية لعدم تطبيق قرارات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم التحفظ على 17 شيشة لعدم الالتزام بقرار حظر تقديم الشيشة؛ وذلك تفعيلاً للضوابط والقوانين.، حيث شارك في الحملة : نادي مرداش نائب رئيس المدينة ومسئولي الأزمات والإشغالات والبيئة بالوحدة المحلية، والنقيب مصطفى أحمد، من شرطة المرافق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ما تم رصده من مخالفات.