رئيس جامعة حلوان يشيد بجهود الدولة فى افتتاح طريق الكباش بالأقصر

كتب محمد صبحى

رئيس جامعة حلوان يشيد بجهود الدولة في افتتاح طريق الكباش بالأقصر كتب محمد صبحى أشاد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان بجهود الدولة المصرية وقيادتها الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في افتتاح مشروع الكشف عن طريق الكباش والاحتفالات الخاصة بافتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر المهيبة التي شهدها العالم أجمع بترقب وتأهب، خاصةً في ظل الاهتمام الملحوظ للدولة المصرية بآثارها ومعالمها السياحية والتاريخية، وإعادة الأمجاد للحضارة المصرية و الجذب السياحى.

وتابع: وكما شهدنا بالامس القريب موكب المومياوات الملكية الذي شاركت فيه بعض كليات جامعة حلوان، نشهد هذا الحفل المهيب للترويج لمدينة الأقصر كاكبر متحف مفتوح في العالم.

يذكر أن طريق الكباش الفرعونى هو عبارة عن طريق مواكب كبرى لملوك الفراعنة وكانت تمر من خلاله أعياد مختلفة، وهو يعود إلى ما قبل أكثر من 5 آلاف عام، عندما شق ملوك مصر الفرعونية فى طيبة «الأقصر حاليا» طريق الكباش الذي يربط بين معبد الكرنك ومعبد الاقصر ويمر خلاله موكب احتفالات أعياد الأوبت كل عام، وكان الملك يتقدّم الموكب ويتبعه الكهنة والوزراء وكبار رجال الدولة ، إضافة إلى الزوارق المقدسة المحملة بتماثيل رموز المعتقدات الدينية الفرعونية، فيما يصطف أبناء الشعب على جانبى الطريق، يرقصون ويهللون فى بهجة وسعادة، وبادر إلى شق هذا الطريق الملك أمنحوتب الثالث، تزامنا مع انطلاق تشييد معبد الأقصر، لكن الفضل الأكبر فى إنجاز «طريق الكباش» يعود إلى الملك نختنبو الأول مؤسس الأسرة الثلاثين الفرعونية «آخر أسر عصر الفراعنة».