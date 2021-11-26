اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 01:56 ص
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خدمات مرورية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه بطريق الواحات

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:56 ص
خدمات مرورية لتنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه بطريق الواحات خدمات المرور- أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أمام مساكن الأولى بالرعاية – مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات ، الأمر الذى يستلزم الغلق الجزئى لطريق الواحات فى الإتجاهين .

وذلك لمدة يومان إبتداءً من يوم الجمعة الموافق 26 /11/2021 وحتى صباح يوم السبت الموافق 27 /11/2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وستتم أعمال الغلق الجزئى بالتناول خلال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

 


المرور

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